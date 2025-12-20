Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

Le PSG a identifié le profil de Karim Adeyemi dans l’optique du mercato hivernal. Un accord contractuel aurait même été trouvé entre le club de la capitale et l’attaquant allemand du Borussia Dortmund.

Très discret sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain souhaite adopter une position différente cet hiver. Le club de la capitale ne s’interdit pas de recruter un ou deux joueurs afin d’étoffer l’effectif à la disposition de Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. L’entraîneur espagnol n’est pas fermé à l’arrivée d’un attaquant polyvalent afin de lui offrir davantage de solutions dans un secteur de jeu où Dembélé n’a toujours pas vraiment lancé sa saison tandis que Doué et Barcola ont aussi eu quelques pépins. Enfin, Gonçalo Ramos ne donne pas satisfaction, raison pour laquelle le PSG s’est lancé en quête d’un attaquant et a notamment identifié le profil de Karim Adeyemi

L’ailier allemand du Borussia Dortmund plaît à Luis Campos et cette piste a été validée par Luis Enrique. Les choses avancent vite puisque selon les informations de l’insider @EFMinfofoot, un accord contractuel aurait d’ores et déjà été trouvé entre l’ancienne pile électrique du RB Salzbourg et le Paris Saint-Germain. « Paris a un accord contractuel depuis quelques heures avec le clan Adeyemi sur la base d’un contrat de 4 ans. Paris veut désormais négocier le tarif avec Dortmund. Le PSG est prêt à débourser une somme maxi aux alentours des 30 à 35 millions d’euros » écrit l’insider sur X.

Accord contractuel entre Adeyemi et le PSG ?

Les négociations vont donc maintenant pouvoir démarrer entre le BVB et le champion d’Europe en titre. Si l’accord a déjà été trouvé avec Karim Adeyemi, le plus difficile reste à faire pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, la presse espagnole révélait récemment que Dortmund avait fixé le prix de son attaquant de 23 ans à 75 millions d’euros. La différence entre l’offre du PSG et la requête du Borussia Dortmund semble donc colossale pour l’instant. Reste maintenant à voir si les négociations entre les deux clubs permettront de rapprocher les positions et favoriser un potentiel transfert de Karim Adeyemi en Ligue 1.