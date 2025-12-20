ICONSPORT_278184_0117

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

PSG20 déc. , 19:30
parCorentin Facy
6
Le PSG a identifié le profil de Karim Adeyemi dans l’optique du mercato hivernal. Un accord contractuel aurait même été trouvé entre le club de la capitale et l’attaquant allemand du Borussia Dortmund.
Très discret sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain souhaite adopter une position différente cet hiver. Le club de la capitale ne s’interdit pas de recruter un ou deux joueurs afin d’étoffer l’effectif à la disposition de Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. L’entraîneur espagnol n’est pas fermé à l’arrivée d’un attaquant polyvalent afin de lui offrir davantage de solutions dans un secteur de jeu où Dembélé n’a toujours pas vraiment lancé sa saison tandis que Doué et Barcola ont aussi eu quelques pépins. Enfin, Gonçalo Ramos ne donne pas satisfaction, raison pour laquelle le PSG s’est lancé en quête d’un attaquant et a notamment identifié le profil de Karim Adeyemi.
L’ailier allemand du Borussia Dortmund plaît à Luis Campos et cette piste a été validée par Luis Enrique. Les choses avancent vite puisque selon les informations de l’insider @EFMinfofoot, un accord contractuel aurait d’ores et déjà été trouvé entre l’ancienne pile électrique du RB Salzbourg et le Paris Saint-Germain. « Paris a un accord contractuel depuis quelques heures avec le clan Adeyemi sur la base d’un contrat de 4 ans. Paris veut désormais négocier le tarif avec Dortmund. Le PSG est prêt à débourser une somme maxi aux alentours des 30 à 35 millions d’euros » écrit l’insider sur X.

Accord contractuel entre Adeyemi et le PSG ?

Les négociations vont donc maintenant pouvoir démarrer entre le BVB et le champion d’Europe en titre. Si l’accord a déjà été trouvé avec Karim Adeyemi, le plus difficile reste à faire pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, la presse espagnole révélait récemment que Dortmund avait fixé le prix de son attaquant de 23 ans à 75 millions d’euros. La différence entre l’offre du PSG et la requête du Borussia Dortmund semble donc colossale pour l’instant. Reste maintenant à voir si les négociations entre les deux clubs permettront de rapprocher les positions et favoriser un potentiel transfert de Karim Adeyemi en Ligue 1.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_280414_0034
Premier League

Ang : Liverpool réalise un gros coup à Tottenham

ICONSPORT_279966_0061
OM

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

ICONSPORT_280428_0015
Coupe de France

Fontenay - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Fil Info

20 déc. , 20:32
Ang : Liverpool réalise un gros coup à Tottenham
20 déc. , 20:30
OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres
20 déc. , 20:12
Fontenay - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)
20 déc. , 20:11
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
20 déc. , 20:00
Real Madrid - Séville : les compos (21h sur beIN Sports 2)
20 déc. , 20:00
Theo Hernandez fait une folle demande à Milan
20 déc. , 19:44
Viré par Nantes il y a 10 jours, Luis Castro rebondit (officiel)
20 déc. , 19:17
L'OL sans Tagliafico contre Saint-Cyr Collonges

Derniers commentaires

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

Euh...... comment te dire ....

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

Super joueur !!!!....apres il est pas encore chez nous .....

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

J'aurais préféré que le PSG prenne Lookman

La CAN supprimée, révolution en Afrique

👍 Et aujourd'hui, c'est la CAF qui a décidé de créer la Ligue Africaine des Nations.

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Arbitrage et corruption, serait-ce un pléonasme ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading