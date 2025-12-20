Les arbitres contre la Ligue 1, scandale en Coupe de France

Frustré après la défaite contre Avranches (1-1, 5-4 tab) vendredi en Coupe de France, Eric Roy a poussé un coup de gueule en conférence de presse. L’entraîneur du Stade Brestois constate que les arbitres favorisent les équipes de niveau inférieur.

La première surprise des 32es de finale de Coupe de France vient d’Avranches. Vendredi soir, l’équipe de National 2 a sorti le Stade Brestois après la séance des tirs au but. Un bel exploit pour les Normands qui ont profité d’un fait de jeu en début de rencontre. Dès la 21e minute, le défenseur central des Pirates Julien Le Cardinal a été exclu après avoir légèrement accroché son adversaire lancé dans la profondeur.

C’est évidemment le tournant du match pour Eric Roy. Frustré, l’entraîneur brestois conteste la décision et accuse les arbitres de favoriser les amateurs dans cette compétition. « Si je comprends l'exclusion ? Non, s’est étonné l’ancien milieu de terrain. Le garçon part vers le poteau de corner. Ils se croisent dans leurs courses, on sait très bien que c'est involontaire. Au même niveau où il y a la faute, il y a le deuxième défenseur central. Ce n'est jamais carton rouge. »

On sait très bien que l'arbitre va les favoriser - Eric Roy

« Mais après, à partir du moment où l'on donne l'opportunité à l'adversaire qui est le Petit Poucet du match, on sait très bien que l'arbitre va les favoriser, ça a été le cas. Et sur le but que l'on prend, je pense qu'il y a deux joueurs hors-jeu qui masquent notre gardien. Mais on sait qu'il n'y a pas de VAR, il n'y a pas la possibilité de revoir les images. A partir de là, félicitations à Avranches, ils ont mérité, ils ont mis les ingrédients. Ils n'ont pas créé grand-chose : une frappe en deuxième période, le but avec le carton rouge… Mais c'est comme ça, c'est le charme de la Coupe », a regretté Eric Roy au risque de passer pour un mauvais perdant.