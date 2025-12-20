Eric Roy

Les arbitres contre la Ligue 1, scandale en Coupe de France

Coupe de France20 déc. , 18:00
parEric Bethsy
1
Frustré après la défaite contre Avranches (1-1, 5-4 tab) vendredi en Coupe de France, Eric Roy a poussé un coup de gueule en conférence de presse. L’entraîneur du Stade Brestois constate que les arbitres favorisent les équipes de niveau inférieur.
La première surprise des 32es de finale de Coupe de France vient d’Avranches. Vendredi soir, l’équipe de National 2 a sorti le Stade Brestois après la séance des tirs au but. Un bel exploit pour les Normands qui ont profité d’un fait de jeu en début de rencontre. Dès la 21e minute, le défenseur central des Pirates Julien Le Cardinal a été exclu après avoir légèrement accroché son adversaire lancé dans la profondeur.
C’est évidemment le tournant du match pour Eric Roy. Frustré, l’entraîneur brestois conteste la décision et accuse les arbitres de favoriser les amateurs dans cette compétition. « Si je comprends l'exclusion ? Non, s’est étonné l’ancien milieu de terrain. Le garçon part vers le poteau de corner. Ils se croisent dans leurs courses, on sait très bien que c'est involontaire. Au même niveau où il y a la faute, il y a le deuxième défenseur central. Ce n'est jamais carton rouge. »
On sait très bien que l'arbitre va les favoriser
- Eric Roy
« Mais après, à partir du moment où l'on donne l'opportunité à l'adversaire qui est le Petit Poucet du match, on sait très bien que l'arbitre va les favoriser, ça a été le cas. Et sur le but que l'on prend, je pense qu'il y a deux joueurs hors-jeu qui masquent notre gardien. Mais on sait qu'il n'y a pas de VAR, il n'y a pas la possibilité de revoir les images. A partir de là, félicitations à Avranches, ils ont mérité, ils ont mis les ingrédients. Ils n'ont pas créé grand-chose : une frappe en deuxième période, le but avec le carton rouge… Mais c'est comme ça, c'est le charme de la Coupe », a regretté Eric Roy au risque de passer pour un mauvais perdant.
1
Articles Recommandés
Jadon Sancho
Monaco

Monaco tente le gros coup Jadon Sancho

Erling Haaland
Premier League

PL : Haaland et Man City enchaînent contre West Ham

ICONSPORT_279019_0002
OM

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Fil Info

20 déc. , 18:30
Monaco tente le gros coup Jadon Sancho
20 déc. , 17:53
PL : Haaland et Man City enchaînent contre West Ham
20 déc. , 17:40
L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros
20 déc. , 17:32
CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié
20 déc. , 17:25
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
20 déc. , 17:20
Beraldo est un phénomène, le PSG le verrouille
20 déc. , 17:00
OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon
20 déc. , 16:40
Lens boucle un départ à 3 millions d'euros

Derniers commentaires

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Je ne regretterais pas le départ de Gomes. Pour CJ, je me dis qu'on pourrait lui laisser plus de temps. Il vient de championship, il a un nouveau jeu, un nouveau championnat et une pression décuplée à digérer. Il faut lui donner le temps, à mon avis.

Les fans de l'OM boycottent le Trophée des champions

En même temps, ce "trophée" est bidon.

OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?

OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

Vous faites les fines bouches. C est un très bon joueur pour 9m c est cadeau

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Les pertes net de 500M€ sont des pertes cumulées. On oublie de dire les montants mis pour les combler années après années.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading