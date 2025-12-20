le milan ac repond a la violente sortie de theo hernandez iconsport 260130 0077 395546

Theo Hernandez fait une folle demande à Milan

Serie A20 déc. , 20:00
parEric Bethsy
Quelques mois après son départ du Milan AC, Theo Hernandez a vidé son sac dans la presse italienne. Le latéral gauche transféré à Al-Hilal assure qu’il a été poussé vers la sortie. Encore affecté, l’international français ne reviendra que si le club lombard éjecte les personnes concernées.
Theo Hernandez ne s’exprime pas souvent dans les médias. Mais cette fois, le Français avait besoin de s’exprimer. Le latéral gauche d’Al-Hilal voulait s’expliquer sur les raisons et les conditions de son départ du Milan AC l’été dernier. Contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas forcé son transfert suite à un désaccord financier. D’après sa version, le frère du Parisien Lucas Hernandez a été poussé vers la sortie.
« Je ne serais jamais parti, s’est défendu Theo Hernandez dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Ma priorité était de rester. Ils disaient que j'avais demandé des sommes exorbitantes pour prolonger, que je tentais de forcer mon départ… Mais tout était faux. Quand je suis arrivé, il y avait Massara, Boban et Maldini, mon idole. Ibra est top, mais après le départ de Paolo, tout a changé en pire. » Et notamment dans la gestion des joueurs.

« J'aurais mérité un meilleur traitement, a estimé le natif de Marseille. Je ne m'y attendais pas. Certains coéquipiers poussaient pour que je reste, mais quand un dirigeant t'appelle et te dit "si tu restes, tu seras mis à l'écart", que puis-je faire ? Je cherche un autre club. » Malgré tout, l’international tricolore reste attaché au Milan AC. Un retour n’est pas totalement à exclure, mais à une condition. « Si le club me demande de revenir ? Pour le moment, je veux gagner ici. Mais tant que certaines personnes seront là, je ne reviendrai pas », a prévenu Théo Hernandez sans citer les noms de ses bourreaux.
