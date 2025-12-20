ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

OL : Tolisso ne lâche pas le pressing sur Deschamps

OL20 déc. , 19:00
parEric Bethsy
Auteur d’une excellente première partie de saison, Corentin Tolisso a expliqué son changement d’état d’esprit à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain espère que sa mentalité lui permettra d’atteindre tous ses objectifs, à commencer par un retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026.
Corentin Tolisso n’est pas du genre à jeter l’éponge. A quelques mois du Mondial 2026, le milieu de l’Olympique Lyonnais croit toujours en ses chances de retrouver l’équipe de France. Ses performances rendent sa candidature totalement légitime. Indispensable dans les plans de Paulo Fonseca, l’ancien joueur du Bayern Munich a clairement relancé le débat sur son retour en sélection. Le problème, c’est que le Gone n’entre pas dans les plans de Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus, qui ne l’a plus convoqué depuis l’Euro en 2021, estime que beaucoup d’autres milieux français méritent davantage leur place. Pas de quoi démoraliser Corentin Tolisso, lancé vers son objectif depuis un changement de mentalité. « Une évolution dans ma manière d'aborder les matchs ? Ça a commencé à l’été 2024, a raconté le Lyonnais. J’avais eu une discussion avec le coach Pierre Sage qui m’avait permis de comprendre beaucoup de choses. Des discussions avec des amis aussi m’ont éclairé. A un moment donné, je m’étais un peu perdu dans mes objectifs. Et quand je suis revenu à l’Olympique Lyonnais, je ne connaissais pas forcément mes objectifs et je ne savais pas où je voulais aller. »
« Je me suis fixé des objectifs clairs. J’ai fait en sorte de tout mettre en place, je ne les ai pas encore tous atteints mais je suis sur la bonne voie. J’ai une approche différente des matchs. J’espère que 2026 sera aussi beau que 2025 pour mon cas personnel. Mes derniers objectifs sont de jouer la Coupe du monde, de marquer le plus de buts possibles et de gagner un trophée. J’ai envie d’avoir ce trophée avec l’Olympique Lyonnais, c’est très important pour moi », a énuméré le joueur formé au club rhodanien avant l’entrée en lice en Coupe de France contre Saint-Cyr Collonges (R1) dimanche.
Loading