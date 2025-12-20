ICONSPORT_280196_0005

Real Madrid - Séville : les compos (21h sur beIN Sports 2)

Liga20 déc. , 20:00
parMehdi Lunay
Compo du Real Madrid : Courtois - Asencio, Rüdiger, Huijsen, F.Garcia - Tchouaméni, Güler, Bellingham - Rodrygo, Vinicius, Mbappé
Compo du FC Séville : Vlachodimos - Juanlu, Carmona, Marcao, Gudelj, Suazo - Agoumé, B.Mendy, Sow - Alexis Sanchez, Romero
Derniers commentaires

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

Euh...... comment te dire ....

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

Super joueur !!!!....apres il est pas encore chez nous .....

Karim Adeyemi au PSG, accord trouvé

J'aurais préféré que le PSG prenne Lookman

La CAN supprimée, révolution en Afrique

👍 Et aujourd'hui, c'est la CAF qui a décidé de créer la Ligue Africaine des Nations.

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Arbitrage et corruption, serait-ce un pléonasme ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading