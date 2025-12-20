Viré par Nantes il y a 10 jours, Luis Castro rebondit (officiel)

Viré par Nantes il y a seulement dix jours, Luis Castro a déjà trouvé un nouveau club. Levante vient d’officialiser la signature de l’entraîneur portugais de 45 ans sur son site officiel.

« Levante UD a conclu un accord avec Luis Castro, qui devient le nouvel entraîneur de l'équipe première. Le technicien portugais a signé un contrat jusqu'en juin 2027 et arrive en provenance du FC Nantes, après avoir entraîné l'USL Dunkerque et passé une partie de sa carrière au centre de formation du Benfica » écrit l’actuel 20e de Liga avant de poursuivre. « Luis Castro est un entraîneur doté d'un style de jeu reconnaissable et d'un engagement indéfectible envers un football offensif. Son travail se caractérise par le développement individuel des joueurs et sa capacité à faire éclore les jeunes talents. Levante UD renforce ainsi un projet fondé sur une méthodologie rigoureuse, visant à élever son niveau de compétition et à consolider une identité forte. Le club lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape à la tête de l'équipe de Levante » conclut le nouveau club de Luis Castro dans son communiqué officiel. écrit l’actuel 20e de Liga avant de poursuivre.conclut le nouveau club de Luis Castro dans son communiqué officiel.