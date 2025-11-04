ICONSPORT_265026_0137

L'OL blinde une de ses pépites jusqu'en 2029

OL04 nov. , 18:30
parGuillaume Conte
2
Amené à avoir un rôle de plus en plus important en raison des absences en attaque, Enzo Molebe a assuré son avenir sur le long terme à l’olympique Lyonnais. Le jeune professionnel s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec son club formateur. Le club rhodanien a fait cette annonce ce mardi, à 48 heures d’un match d’Europa League contre le Bétis Séville où le jeune joueur pourrait être utilisé. 
Enzo Molebe, arrivé à l’OL à l’âge de 13 ans, n’a pas caché sa joie de s’inscrire sur la durée avec la formation rhodanienne. Le club lyonnais a aussi savouré cette bonne nouvelle. « Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation. Enzo Molebe incarne pleinement cette nouvelle génération du club, fidèle à l’identité et à l’exigence de performance de l’Olympique Lyonnais », a souligné l’OL sur ses réseaux. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276168_0016
Ligue des Champions

LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_275056_0031
Liga

La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid

psg pas de regret pour sarabia la mnm est trop forte icon 11102022 dsc0081 359660
PSG

Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ

Fil Info

20:43
LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore
20:43
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid
20:08
Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ
19:56
Bodo/Glimt - Monaco : les compos (21h sur Canal+Sport360)
19:52
PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19:30
OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate
19:00
Vandalisme à Liverpool, ce joueur du Real n’est pas le bienvenu
18:45
TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon

Il va reprendre, deux matchs bons et ca sera oublié

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Personne oblige à squatter les réseaux parisiens

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

On ne part pas du tout gagnant dans ces conditions c'est certain et ce serait déjà beau de leur tenir tête.

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

On préserve Neves c'est bien par contre je vais prier très fort pour Dembouz....

OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate

Greenwood c est 49 matchs. 30 buts et 9 passes dec

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading