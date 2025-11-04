L'OL blinde une de ses pépites jusqu'en 2029

Amené à avoir un rôle de plus en plus important en raison des absences en attaque, Enzo Molebe a assuré son avenir sur le long terme à l’olympique Lyonnais. Le jeune professionnel s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec son club formateur. Le club rhodanien a fait cette annonce ce mardi, à 48 heures d’un match d’Europa League contre le Bétis Séville où le jeune joueur pourrait être utilisé.

Enzo Molebe, arrivé à l’OL à l’âge de 13 ans, n’a pas caché sa joie de s’inscrire sur la durée avec la formation rhodanienne. Le club lyonnais a aussi savouré cette bonne nouvelle. « Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation. Enzo Molebe incarne pleinement cette nouvelle génération du club, fidèle à l’identité et à l’exigence de performance de l’Olympique Lyonnais », a souligné l’OL sur ses réseaux.