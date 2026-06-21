L'OL officialise la signature de Kaïl Boudache
Kaïl Boudache a signé à l'OL (Photo OL)

OL : Les U20 prennent le pouvoir, ça va faire mal

OL21 juin , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL misera une nouvelle fois sur la jeunesse la saison prochaine pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Paulo Fonseca aura pas mal de matériel à sa disposition.
L’Olympique Lyonnais n’est pas encore totalement tiré d’affaire sur le plan financier. Les Rhodaniens vont néanmoins mieux et auront une belle saison à disputer, surtout en cas de participation à la prochaine Ligue des champions. La direction des Gones a déjà bien travaillé sur le marché des transferts avec l'arrivée officielle de Kaïl Boudache et celle à venir de Julien Duranville, deux joueurs de couloir qui auront pas mal de responsabilités sous les ordres de Paulo Fonseca. Globalement, la moyenne d’âge des Gones dans ce secteur de jeu restera très basse.

Fonseca aura l'embarras du choix 

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, Boudache est âgé de 20 ans, tout comme Duranville. Ernest Nuamah a 22 ans et Malick Fofana (s'il reste) a 21 ans. On peut aussi signaler la présence dans l'effectif lyonnais de Rémi Himbert (18 ans) ou encore d’Adil Hamdani (17 ans). Autant de joueurs qui n’ont encore que peu d’expérience, mais qui ont du talent à revendre pour tenter d’aider l’Olympique Lyonnais la saison prochaine à apporter du danger.

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À noter également que l’OL pourrait donner sa chance, comme latéraux, à Steeve Kango (19 ans) ou encore Angel Garcia (18 ans), dont les qualités de vitesse font déjà parler en interne. Une bonne nouvelle pour les fans et observateurs du club, qui veulent continuer de voir leur équipe jouer avec du cœur et sans calcul.
À Paulo Fonseca de faire en sorte que la mayonnaise prenne avec l’apport de joueurs de couloir encore très jeunes mais volontaires pour progresser au plus haut niveau. La saison dernière, l’entraîneur portugais avait déjà des joueurs jeunes à disposition, comme Afonso Moreira ou Endrick, pour des résultats plus que satisfaisants.
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Une petite pensée pour tous les imbéciles qui viennent ici pour continuellement critiquer Kylian Mbappé. Ces imbéciles se reconnaitront. ^^

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

tessmann n'a pas été recruté bien cher donc on peut ne rien perdre.. nuamah est jeune c'est un aillier qui peut plaire en angleterre.. si il fait une grosse saison ca peut vite monter a 30-35M

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

facy t es nul Recruté pour 29 millions d’euros c'est 35M qu'on l'a acheté .. si encore t'avais 23 prit de OAO mais meme pas .. Par contre ok on economise le salaire mais serieux un oa simple a 7m...

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l'equipe ne doit pas se désolidarisé, ils doivent viré cette pauvre femme !!! mais qu'est ce qu'elle est teubé serieux, genre voir son enfant naitre est moins important que jouer au football ! qu'elle aille consulter un psy et qu'on ne voit plus jamais sa gueule, ce serait un homme qui aurait dit ca, il aurait été ly cher et viré, donc pareil pour ellen qu'elle degage qu'on voit plus jamais sa sale tronche !

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