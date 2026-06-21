OL : Les U20 prennent le pouvoir, ça va faire mal

L’OL misera une nouvelle fois sur la jeunesse la saison prochaine pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Paulo Fonseca aura pas mal de matériel à sa disposition.

L’ Olympique Lyonnais n’est pas encore totalement tiré d’affaire sur le plan financier. Les Rhodaniens vont néanmoins mieux et auront une belle saison à disputer, surtout en cas de participation à la prochaine Ligue des champions. La direction des Gones a déjà bien travaillé sur le marché des transferts avec l'arrivée officielle de Kaïl Boudache et celle à venir de Julien Duranville, deux joueurs de couloir qui auront pas mal de responsabilités sous les ordres de Paulo Fonseca. Globalement, la moyenne d’âge des Gones dans ce secteur de jeu restera très basse.

Fonseca aura l'embarras du choix

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, Boudache est âgé de 20 ans, tout comme Duranville. Ernest Nuamah a 22 ans et Malick Fofana (s'il reste) a 21 ans. On peut aussi signaler la présence dans l'effectif lyonnais de Rémi Himbert (18 ans) ou encore d’Adil Hamdani (17 ans). Autant de joueurs qui n’ont encore que peu d’expérience, mais qui ont du talent à revendre pour tenter d’aider l’Olympique Lyonnais la saison prochaine à apporter du danger.

À noter également que l’OL pourrait donner sa chance, comme latéraux, à Steeve Kango (19 ans) ou encore Angel Garcia (18 ans), dont les qualités de vitesse font déjà parler en interne. Une bonne nouvelle pour les fans et observateurs du club, qui veulent continuer de voir leur équipe jouer avec du cœur et sans calcul.

À Paulo Fonseca de faire en sorte que la mayonnaise prenne avec l’apport de joueurs de couloir encore très jeunes mais volontaires pour progresser au plus haut niveau. La saison dernière, l’entraîneur portugais avait déjà des joueurs jeunes à disposition, comme Afonso Moreira ou Endrick, pour des résultats plus que satisfaisants.