OL : Neuf ans plus tard, il prépare son retour à Lyon

Ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons envisage un nouveau chapitre avec son club formateur. L’ex-joueur emblématique des Gones n’écarte pas l’idée d’un retour dans un rôle à définir.

Entre Maxime Gonalons et l’Olympique Lyonnais , ce n’est peut-être pas terminé. L’ancien milieu de terrain, qui a raccroché les crampons après son passage à Clermont (2022-2024), avait quitté son club formateur pour la Roma en 2017. On se souvient que le natif de Vénissieux était parti en très mauvais termes avec l’ex-président Jean-Michel Aulas. Les années ont permis d’apaiser les tensions et Maxime Gonalons, actuel conseiller du président Philippe Terrier au FC Villefranche-Beaujolais (Ligue 3), se dit maintenant prêt à envisager un retour au sein de son club de coeur.

Gonalons veut retrouver l'OL

« S'il y a des chances de me voir revenir un jour à l'Olympique Lyonnais ? Oui, on ne s'interdit rien, a répondu l’ancien capitaine des Gones à Radio Scoop. J'ai eu des discussions il y a quelque temps avec les gens de la formation et de l'équipe première. Mais pour le moment, j'ai encore besoin d'apprendre et de me former. Le football, c'est une chose, mais ce qu'il se passe de l'autre côté, c'en est une autre. Donc j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et après on ne s'interdit rien. On verra bien ce qu'il se passera. Ce n'est pas impossible ? Non, jamais ! "Impossible is nothing", comme on dit ! »

Toujours attaché à l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons ouvre grand la porte à un retour. Encore faudrait-il trouver le poste qui correspondra aux compétences acquises au FC Villefranche-Beaujolais. L’ancien international français (8 sélections) peut par exemple intégrer le centre de formation à nouveau dirigé par Christian Bassila, et qui comptera parmi ses éducateurs d’ex-Gones comme Florent Balmont et Mour Paye à la reprise.