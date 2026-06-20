Gonalons

OL : Neuf ans plus tard, il prépare son retour à Lyon

OL20 juin , 21:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons envisage un nouveau chapitre avec son club formateur. L’ex-joueur emblématique des Gones n’écarte pas l’idée d’un retour dans un rôle à définir.
Entre Maxime Gonalons et l’Olympique Lyonnais, ce n’est peut-être pas terminé. L’ancien milieu de terrain, qui a raccroché les crampons après son passage à Clermont (2022-2024), avait quitté son club formateur pour la Roma en 2017. On se souvient que le natif de Vénissieux était parti en très mauvais termes avec l’ex-président Jean-Michel Aulas. Les années ont permis d’apaiser les tensions et Maxime Gonalons, actuel conseiller du président Philippe Terrier au FC Villefranche-Beaujolais (Ligue 3), se dit maintenant prêt à envisager un retour au sein de son club de coeur.

Gonalons veut retrouver l'OL

« S'il y a des chances de me voir revenir un jour à l'Olympique Lyonnais ? Oui, on ne s'interdit rien, a répondu l’ancien capitaine des Gones à Radio Scoop. J'ai eu des discussions il y a quelque temps avec les gens de la formation et de l'équipe première. Mais pour le moment, j'ai encore besoin d'apprendre et de me former. Le football, c'est une chose, mais ce qu'il se passe de l'autre côté, c'en est une autre. Donc j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et après on ne s'interdit rien. On verra bien ce qu'il se passera. Ce n'est pas impossible ? Non, jamais ! "Impossible is nothing", comme on dit ! »
Toujours attaché à l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons ouvre grand la porte à un retour. Encore faudrait-il trouver le poste qui correspondra aux compétences acquises au FC Villefranche-Beaujolais. L’ancien international français (8 sélections) peut par exemple intégrer le centre de formation à nouveau dirigé par Christian Bassila, et qui comptera parmi ses éducateurs d’ex-Gones comme Florent Balmont et Mour Paye à la reprise.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368678_0571
Mondial 2026

Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède

ICONSPORT_368414_0148 Koundé
Equipe de France

EdF : France-Irak menacé, la galère commence

Jonathan David ICONSPORT_368123_0094
OL

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

Mendy ICONSPORT_362115_0135
FC Nantes

L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes

Fil Info

20 juin , 22:23
Le long résumé vidéo de Pays-Bas-Suède
20 juin , 22:20
EdF : France-Irak menacé, la galère commence
20 juin , 22:00
OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros
20 juin , 21:30
L2 : 84 buts en Ligue 2, il refuse de signer à Nantes
20 juin , 21:01
CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi
20 juin , 21:00
Les Pays-Bas se fâchent, la Suède prend cher
20 juin , 20:41
Allemagne - Côte d'Ivoire : Les compos (22h sur M6 et beIN Sports 1)
20 juin , 20:30
Stassin claque la porte, l’ASSE va vite se consoler
20 juin , 20:10
Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

Derniers commentaires

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

C’est beaucoup trop cher, c’est un international d’élite

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

il a défendu mdr t'es vraiment un gros footix toi Meme les lyonnais se foutent de ta gueule mdr Y' a eu un documentaire ou la terre entière, sauf le footix sergio, a pu voir que son entraineur de l'époque se plaignait justement que ta starlette ne respecte pas ses consignes :) Bisoux le footix complotiste

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

35m€ c'est notre enveloppe mercato d'été et d'hiver ... 🙄

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

"Lorenzi réaliserait un coup de maître" : si il signe Sarr c'est très bien mais il y a tellement d'autres opportunités de joueurs libres comme sarr !!! Mingueza, bissouma, shlager, Celik, kessie, ito, kamada, brozovic, cuypers, depay etc....

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

Joueur solide pour la L1, une valeur sûre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading