OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

L'OL marche sur l'eau en ce début de saison de Ligue 1. S'il y a bien un joueur qui impressionne chez les Gones, c'est Tyler Morton.

Si l' OL a perdu beaucoup de joueurs l'été dernier lors du marché des transferts, les Gones ont eu le nez fin en recrutant Tyler Morton en provenance de Liverpool. Le milieu de terrain de 22 ans n'aura pas mis longtemps pour s'adapter à sa nouvelle équipe et au championnat de France. Décisif à Lille ce dimanche en Ligue 1, le natif de Wallasey continue d'impressionner. Paulo Fonseca en fait une de ses plaques tournantes et son état d'esprit est des plus précieux pour un groupe lyonnais qui manque parfois de repères.

Morton, la dynamique à l'OL est impressionnante

Depuis son arrivée à l'OL, Tyler Morton a d'ailleurs des statistiques tout bonnement énormes. Ces dernières heures, Data OL a publié les chiffres forts du début de saison de l'Anglais. Et ça vaut le détour. En 500 minutes disputées sous ses nouvelles couleurs lyonnaises, Morton a touché 396 ballons, pour 89% de passes réussies (267/301), 9 passes clés, 1.28 xA, 3 tirs (2 cadrés) et 1 but. Il a aussi 53% de duels remportés (18/34), 80% de dribbles réussis (4/5), 7 tacles et 19 ballons récupérés. Seule ombre au tableau, son carton rouge évitable récolté face au Stade Rennais en Ligue 1 et qui aura porté préjudice à son club. Mais les motifs de satisfaction sont nombreux pour un jeune joueur qui a encore une très belle marge de progression devant lui. A l'Olympique Lyonnais de profiter de son talent et d'en faire un des meilleurs joueurs du championnat de France.

Pour rappel, Tyler Morton a rejoint l'OL l'été dernier en provenance de Liverpool pour un contrat de 5 saisons. De quoi lui laisser le temps de progresser, surtout sous les ordres d'un entraineur de talent comme Paulo Fonseca.