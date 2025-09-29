ICONSPORT_272201_0082

L'OL a fait le coup du siècle, Liverpool est abasourdi

OL29 sept. , 11:30
parCorentin Facy
0
Auteur du but de la victoire de l’OL sur la pelouse de Lille dimanche après-midi (0-1), Tyler Morton confirme qu’il est la grosse recrue de l’été à Lyon. Une réussite qui étonne ceux qui suivaient le milieu de terrain anglais à Liverpool.
A défaut d’avoir de gros moyens, l’Olympique Lyonnais a eu de belles idées sur le marché des transferts l’été dernier. Le club rhodanien a misé sur des joueurs à développer à l’instar d’Adam Karabec, Pavel Sulc ou encore Ruben Kluivert. La plus belle trouvaille de l’OL pour l’instant se nomme toutefois Tyler Morton. Les Gones ont fait une folie en dépensant 13 millions d’euros pour faire venir l’international espoirs anglais en provenance de Liverpool. Condamné à un rôle de remplaçant chez les Reds, Tyler Morton a pris un risque en quittant son club formateur pour rejoindre la Ligue 1.
Grand bien lui en a pris tant l’Anglais rayonne dans notre championnat. Leader technique de l’OL à seulement 22 ans, il affiche un niveau de jeu qu’on ne lui soupçonnait pas au sein du club de la Mersey comme l’a confié Dave Appadoo. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste qui suit de très près Liverpool n’a pas caché sa stupéfaction face au niveau affiché par Tyler Morton en ce début de saison en Ligue 1.

OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureuxOL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux
Tyler Morton, l'OL est sous le chocTyler Morton, l'OL est sous le choc
« Je le connais bien Tyler Morton car il était à Liverpool, un club sur lequel j’ai un oeil et que j’observe. Morton était vraiment celui qui était en bout de banc quand il n’était pas prêté. Même quand il faisait des entrées, tu ne voyais pas ça. Il était dans un autre contexte. Même avec les espoirs anglais, il ne me faisait pas cette impression. Quand j’ai vu Lyon le recruter, évidemment je me suis dis qu’ils prenaient un bon joueur. Mais qu’il prenne les clés techniques aussi vite… Il rayonne, il est solaire. Dans son style, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi fort » s’est étonné Dave Appadoo, déjà conquis par le niveau du natif de Wallasey depuis son arrivée en France. Un excellent début de saison à confirmer sur la durée, mais Tyler Morton a déjà fait une très grosse impression à tout le monde à Lyon, où il s'impose comme un joueur indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca. 
0
Derniers commentaires

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

Entre lui, Morton, Karabec, même Sulc (qui n'a pas encore tout donné je pense), le jeune moreira très prometteur, la cellule a très très bien bossé

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

dit il mdr la regle n'existe plus mais compare pas une main coller au corps et une main au dessus de la tete comme c'etait le cas avec rabiot

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

effectivement c'est la position du corps qui compte et la bras coller et en plus il revienne a la faute d'avant

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

si il prend rouge la ben a chaque match ya rouge sur le joueur qui le tacle cqfd

Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

Il faut reconnaitre que dans le foot féminin les lyonnaises sont vraiment top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

