L'OL a fait le coup du siècle, Liverpool est abasourdi

Auteur du but de la victoire de l’OL sur la pelouse de Lille dimanche après-midi (0-1), Tyler Morton confirme qu’il est la grosse recrue de l’été à Lyon. Une réussite qui étonne ceux qui suivaient le milieu de terrain anglais à Liverpool.

A défaut d’avoir de gros moyens, l’Olympique Lyonnais a eu de belles idées sur le marché des transferts l’été dernier. Le club rhodanien a misé sur des joueurs à développer à l’instar d’Adam Karabec, Pavel Sulc ou encore Ruben Kluivert. La plus belle trouvaille de l’OL pour l’instant se nomme toutefois Tyler Morton . Les Gones ont fait une folie en dépensant 13 millions d’euros pour faire venir l’international espoirs anglais en provenance de Liverpool. Condamné à un rôle de remplaçant chez les Reds, Tyler Morton a pris un risque en quittant son club formateur pour rejoindre la Ligue 1.

Grand bien lui en a pris tant l’Anglais rayonne dans notre championnat. Leader technique de l’OL à seulement 22 ans, il affiche un niveau de jeu qu’on ne lui soupçonnait pas au sein du club de la Mersey comme l’a confié Dave Appadoo. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste qui suit de très près Liverpool n’a pas caché sa stupéfaction face au niveau affiché par Tyler Morton en ce début de saison en Ligue 1.

« Je le connais bien Tyler Morton car il était à Liverpool, un club sur lequel j’ai un oeil et que j’observe. Morton était vraiment celui qui était en bout de banc quand il n’était pas prêté. Même quand il faisait des entrées, tu ne voyais pas ça. Il était dans un autre contexte. Même avec les espoirs anglais, il ne me faisait pas cette impression. Quand j’ai vu Lyon le recruter, évidemment je me suis dis qu’ils prenaient un bon joueur. Mais qu’il prenne les clés techniques aussi vite… Il rayonne, il est solaire. Dans son style, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi fort » s’est étonné Dave Appadoo, déjà conquis par le niveau du natif de Wallasey depuis son arrivée en France. Un excellent début de saison à confirmer sur la durée, mais Tyler Morton a déjà fait une très grosse impression à tout le monde à Lyon, où il s'impose comme un joueur indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca.