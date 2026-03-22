OL : Les fans de Lens font un sale coup au Groupama Stadium

L’Olympique Lyonnais va vivre une fin de saison agitée. Les Gones ont notamment encore à affronter le RC Lens au Groupama Stadium lors de la dernière journée.

L’Olympique Lyonnais veut plus que jamais terminer dans le top 4 de Ligue 1. Les Gones auront fort à faire en cette fin de saison, avec plusieurs chocs à venir en championnat. Les hommes de Paulo Fonseca traversent une mauvaise dynamique et auront besoin du soutien de leur public pour espérer atteindre leurs objectifs.

Mais le Groupama Stadium a du mal à se remplir depuis quelque temps. Face à l’AS Monaco ce dimanche, l’enceinte lyonnaise était bien garnie, sans toutefois afficher complet. La faute aux supporters du RC Lens (?), qui ont déjà tout prévu pour le choc qui opposera leur club à l’OL lors de la dernière journée.

Un problème de taille au Groupama ?

Ces dernières heures, OL & Co a en effet indiqué que certains supporters du RC Lens avaient profité d’une offre pour s’offrir des places pour… Lyon-Monaco sans toutefois y aller.

Via X, il a notamment été indiqué : « À 3 heures du coup d’envoi de OL vs ASM, des milliers de places sont en revente sur les réseaux et les plateformes. N’hésitez pas à céder vos places si vous trouvez preneur, afin d’éviter un maximum de sièges vides. On note aussi que certains supporters lensois ont profité de l’offre #OLASM + #OLRCL pour prendre leurs places pour le dernier match de la saison. Le stade ne sera donc probablement pas à guichets fermés… »

L’Olympique Lyonnais est en tout cas dans une situation périlleuse dans la course au top 4 du championnat. La récente défaite contre l’AS Monaco devra être rapidement compensée.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones iront sur la pelouse du Angers SCO. Ce sera après la trêve internationale, qui devra permettre de recharger les batteries et de soigner les bobos.