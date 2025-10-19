ICONSPORT_272971_0241

OL : Les choix de Fonseca expliqués

OL19 oct. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Paulo Fonseca a été pointé du doigt après la nouvelle défaite contre Nice, mais l'entraineur portugais de l'OL avait ses raisons de faire des choix forts. 
L’OL n’est pas forcément passé à côté de son match ce samedi à Nice, mais la défaite concédée sur le score de 3-2 fait très mal. Les Lyonnais ont en effet dominé la rencontre, sans parvenir à concrétiser leurs situations dangereuses. Et comme souvent dans ce genre de rencontres, c’est l’adversaire qui a su en profiter avec un grand réalisme, et des interventions pas très inspirées de Ruben Kluivert. Notamment sur le deuxième but où il laisse passer le ballon devant lui, permettant à Sofiane Diop de marquer en angle fermé. 
Le Néerlandais ne devait pas forcément être titulaire, mais Paulo Fonseca a été forcé de faire de gros changements dans son effectif. Sa défense si solide en première partie de saison, a ainsi volé en éclats avec les mises sur le banc de touche de Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté. Cela a profité à Abner et Kluivert, sans toutefois convaincre grand monde. 
Néanmoins, en interne, Paulo Fonseca n’a pas hésité une seule seconde à faire ce choix, tout simplement parce qu’il ne pouvait pas faire autrement. En effet, il aurait aimé utiliser Niakhaté, Tessman et Tagliafico ce week-end, quitte à les mettre au repos en Europa League. Mais le retour tardif et leur absence sur les consignes données ces deux dernières semaines ont pesé sur la décision finale. Sans compter que l’Argentin était malade quand il est rentré de ses différents déplacements internationaux. 
Et contrairement au PSG, l’OL ne possède pas un effectif tel qu’il peut manquer deux ou trois titulaires et continuer de présenter un niveau de jeu similaire. Toutefois, le choix de Paulo Fonseca a été vite fait, car le staff craignait une blessure en cas de sollicitation de ses cadres défensifs dans la foulée de leur retour de devoir internationaux. 

0
