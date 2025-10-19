OL : Les choix de Fonseca expliqués

Je ne comprend pas ce site de faire des articles sur le PSG L historique qu' ils ne peuvent plus cacher depuis ce nouveau forum montre très clairement qu' ils sont tous sur ceux du meilleur club de France 👍
Je ne comprend pas ce site de faire des articles sur le PSG L historique qu' ils ne peuvent plus cacher depuis ce nouveau forum montre très clairement qu' ils sont tous sur ceux du meilleur club de France
C est mieux qu avec l argent des Français pour remonter en D1 😂. Allez parle nous de la rétrogradation de 2 divisions d un coup
Tu as créé ce compte que pour moi ? Explique moi la raison pour laquelle les articles du PSG sont vide et que tous les Parisiens sont sur ceux de l OM ? J attend ta réponse
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
J8 @Ligue1 🆚 Nice 🎞 #OGCNOL 📸 @DamienLGphoto