OL : Corentin Tolisso dévoile son rêve absolu

OL19 oct. , 15:00
parNathan Hanini
3
L’Olympique lyonnais s’est fait piéger ce samedi à Nice. Les partenaires de Corentin Tolisso se sont inclinés pour la deuxième fois consécutive en championnat. Le capitaine de l’OL et champion du monde 2018 a évoqué avant la rencontre son plus grand rêve avec le club rhodanien.
Malgré une grosse domination au niveau statistique, l’Olympique lyonnais s’est incliné ce samedi du côté de la Côte d’Azur face à Nice (3-2). Les Rhodaniens enchaînent une seconde défaite après celle contre Toulouse avant la trêve internationale. Défensivement en difficulté avec trois nouveaux buts encaissés, l’OL a également raté des opportunités devant à l’image du penalty de Ainsley Maitland-Niles. Titulaire avec le brassard comme depuis le début de la saison en Ligue 1, Corentin Tolisso s’est livré sur son retour au sein du septuple champion de France.

Tolisso rêve d’un titre

C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Au micro de BeIN Sports, le champion du monde 2018 a évoqué son plus grand rêve avec son club formateur. « L’une de mes plus grandes fiertés, c’est si je pouvais gagner un titre à l’Olympique Lyonnais. Ça, ce serait vraiment le Graal pour moi. Je pense que je le mettrais juste en-dessous de la coupe du monde, » explique-t-il avant d’évoquer son nouveau rôle de capitaine. Un brassard qu’il ne pensait jamais porter un jour.
« Aujourd’hui, représenter l’OL et être capitaine de l’Olympique Lyonnais, c'est extraordinaire. Je me suis dit, jamais de ma vie, moi, je serais capitaine de l’Olympique Lyonnais. C’est un rêve de gosse, » déclare-t-il. Une fierté pour l’ancien joueur du Bayern Munich qui a disputé quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. L’international français (28 sélections) compte plus de 279 matchs avec le club rhodanien. Mais aucun trophée n’a encore été accroché dans son armoire sous les couleurs de son club formateur. La marche sera-t-elle trop haute cette saison ? L’OL doit déjà relancer la machine cette semaine en Europa League avant la réception de Strasbourg dimanche prochain. 
3
