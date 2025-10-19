ICONSPORT_264758_0083

Un joueur prêté par l'OL au coeur d'une polémique inédite

OL19 oct. , 17:00
parNathan Hanini
1
L’Olympique Lyonnais a connu un samedi peu enjoué. Les joueurs de Paulo Fonseca ont subi une deuxième défaite en deux matchs de Ligue 1. De l’autre côté des Pyrénées, un joueur prêté n’a pas passé une meilleure journée.
L’Olympique Lyonnais a été battu ce samedi en fin d’après-midi par l’OGC Nice (3-2). Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont concédé une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 après celle contre Toulouse. Le club rhodanien est dans le dur et veut relancer la machine dès cette semaine en Europa League. L'entraîneur Paulo Fonseca doit jongler avec un groupe réduit. Mais certains joueurs prêtés par le club font également parler d’eux pour les mauvaises manières. Ce samedi du côté du Real Saragosse, Paul Akouokou a connu une exclusion un peu particulière.

Paul Akouokou casse la VAR

Le milieu de terrain prêté par l’OL a concédé sa deuxième exclusion consécutive de sa saison. Le milieu de terrain ivoirien a reçu un carton rouge lors de la lourde défaite 5-0 face au promu le Cultural Leonesa pour avoir frappé et rendu inutilisable l’écran de la VAR à la fin de la première période. Un geste qui ne va pas aider son équipe lanterne rouge en deuxième division espagnole après dix journées. Sur Instagram, le joueur s’est excusé pour son geste ce dimanche dans une story. « Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens hier. Je m’excuse pour ce geste qui n’était pas nécessaire. Surtout à vous, nos fans. J’ai voulu tout donner, mais j’ai perdu le contrôle en frappant la VAR et j’ai laissé l’équipe en première mi-temps, » a-t-il notamment écrit. Pour rappel, Paul Akouokou est prêté cette saison par l’Olympique Lyonnais. L’Ivoirien possède un contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2027. Revenu en Espagne, il souhaitait se relancer. Pas sûr que la méthode du high kick ne soit la bonne. 

