Un joueur prêté par l'OL au coeur d'une polémique inédite

Paixao il a déjà fait 3 buts et 1 passe decesif, il a déjà fait mieux que isak et wirtz de Liverpool
Assumes tes rdv ou de venir en visio ma petite Kenny RIRES
Le Lens-OM de la semaine prochaine va valoir le détour Un match tres tres difficile qui nous attend apres celui au Portugal
Ta vie de cassos est a MOURRIR DE RIRE et tes comptes fake sont un trophée pour nous Surtout ceux des faux Marseillais RIRES
ok le controleur de la bonne parole
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
nah tú Akouokou es histórico, pero cómo vas a coger y reventar el VAR 😭😭😭 la sordidez no se detiene en este club