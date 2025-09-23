OL : Les arbitres français, Morton va se renseigner

Expulsé lors de la rencontre face au Stade Rennais avec l'Olympique Lyonnais, Tyler Morton doit encore s'habituer à l'arbitrage français. Dans une interview, le milieu de terrain anglais présente ses excuses et affirme vouloir travailler sur son adaptation.

C'est un carton rouge qui a coûté cher. Pendant une très grande partie du match face au Stade Rennais, l' Olympique Lyonnais menait d'un petit but grâce à une réalisation de Corentin Tolisso au premier quart d'heure de jeu. Toutefois, Tyler Morton a été coupable d'un vilain geste à la 75e minute qui lui a valu une expulsion directe du terrain. Quatre minutes plus tard, Anthony Rouault relançait alors les Rennais, lesquels ont fini par remporter le match 3 buts à 1. Pointé du doigt et considéré comme responsable de cette défaite, le milieu de terrain anglais arrivé cet été affirme dans une interview au Progrès vouloir travailler pour s'adapter à l'arbitrage français.

Tyler Morton se dit prêt à faire plus attention à l'avenir

« Mon carton rouge ? Je n’ai pas envie d’avoir de problèmes (il réfléchit…) Exclusion ou non, c’est difficile à dire, mais j’aurai dû être plus intelligent dans mon tacle. Je vais m’améliorer et je m’excuse de mon geste auprès des supporters et de mes partenaires. Je dois m’habituer à ce championnat, comprendre les arbitres et savoir ce qu’on peut faire et ne pas faire. J’ai fait, comme on dit, un tacle très anglais », a déclaré l'ancien grand espoir de Liverpool au quotidien régional.

Tyler Morton aura rapidement l'occasion de se relancer puisque la commission de discipline ne l'avait suspendu que pour un match ferme et un avec sursis. Sa suspension ayant été purgée après le match face à Angers (victoire 1-0), il va pouvoir retrouver le onze de départ de Paulo Fonseca, plus frais et prêt que jamais.