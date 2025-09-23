Ce latéral marocain qui fait trembler l’OL

Ce jeudi soir en Europa League, l'OL se déplacera sur la pelouse d'Utrecht. Et les Gones devront se méfier de plusieurs joueurs de la formation néerlandaise.

L' OL fera son entrée en lice en Ligue Europa ce jeudi du côté d'Utrecht. Les hommes de Paulo Fonseca sont en forme et ont des raisons de s'avancer confiants aux Pays-Bas. L'entraîneur portugais pourrait néanmoins faire un peu tourner un effectif pas menagé depuis le début de la saison. Et attention au piège face à une équipe d'Utrecht qui ne manque pas de forces vives pour faire trembler l'OL.

L'OL aura fort à faire contre Utrecht

Ces dernières heures lors d'une interview accordée au Progrès, Enzo Pailot, spécialiste du football néerlandais et créateur du média Box To Box, en a dit plus sur les dangers présents à Utrecht. Et un joueur l'inquiète particulièrement, Souffian El Karouani :

« Dans son 4-3-3, il y a un point de fixation imposant devant, que ce soit David Min (1,94 m ; 3 buts en 11 matchs) ou le Français Sébastien Haller (1,90 m ; 6 matchs pour aucun but). Son gardien grec, Barkas, est grand et bon. Il y a du métier et de la stature en défense, notamment avec Van Der Hoorn. Mais son point fort est pour moi sur le côté gauche avec le latéral marocain El Karouani, qui enchaîne les passes décisives (déjà 8 !) avec sa belle activité et un bon pied, et Yoann Cathline, ailier français passé par Lorient avec qui j’ai joué à Almere. Il a beaucoup progressé, mais pas sûr qu’il tienne sa place ».

L'OL est donc prévenu et devra faire le dos rond pour espérer ramener un résultat positif des Pays-Bas. Encore une fois, le collectif rhodanien devra se sublimer comme il le fait depuis le début de ce nouvel exercice.