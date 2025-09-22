ol paulo fonseca doit faire un miracle iconsport 266388 0120 2 398331

L’OL bis en Ligue Europa, ça va râler

OL22 sept. , 18:00
parEric Bethsy
Contraint de s’affaiblir à cause de ses problèmes financiers, l’Olympique Lyonnais doit composer avec un effectif limité. Le début de la Ligue Europa et l’enchaînement des matchs vont bientôt inciter le coach Paulo Fonseca à effectuer des rotations, quitte à aligner de jeunes joueurs sur la scène continentale.
C’est peut-être la plus grosse surprise du début de saison en Ligue 1. Il y a encore quelques semaines, il était impossible de prédire la troisième place de l’Olympique Lyonnais après cinq journées de championnat. Les Gones, vainqueurs face à Angers (1-0) vendredi dernier, ont déjà enregistré une quatrième victoire et comptent provisoirement le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, leader avant le Classique à Marseille ce lundi soir.

L'OL va rajeunir

Après une telle entame, on peut s’interroger sur le réel potentiel de l’équipe rhodanienne. Mais il faudra sans doute attendre les semaines à venir pour se prononcer. Le calendrier de l’Olympique Lyonnais va effectivement s’alourdir avec le début de la Ligue Europa. Par le passé, le club dirigé par Michele Kang a montré qu’il n’était pas du genre à sacrifier une coupe d’Europe. Mais compte tenu de son effectif limité, car affaibli cet été à cause des problèmes financiers, Paulo Fonseca sera contraint d’effectuer des rotations. Le manque de solutions dans le groupe devrait rapidement inciter l’entraîneur portugais à faire appel à des jeunes.
Sans parler de Khalis Merah, déjà régulièrement aligné, des éléments peu expérimentés comme Enzo Molebe, retenu malgré la Coupe du monde U20, ou Mathys De Carvalho pourraient voir leur temps de jeu augmenter. En Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a la chance de rencontrer des adversaires à sa portée et les observateurs n’auront pas de grandes attentes sur la scène continentale. Il ne serait pas étonnant de voir un onze remanié se présenter à Utrecht jeudi, sachant que Corentin Tolisso (suspendu) et Abner Vinicius (blessé) manqueront à l’appel. Reste à savoir si la situation des Lyonnais n'aura pas trop de conséquences sur le coefficient UEFA français.
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

bordeaux se vante le psg prend une balle perdue irles 2 398439
Bordeaux

Irles en danger, Bordeaux trouve son remplaçant

psg c est quasi boucle kimpembe n est pas presse kimpembe 20 398220
PSG

PSG : Kimpembe rétablit la vérité sur son départ

ICONSPORT_091048_0060
Foot Mondial

Ballon d'Or : Désiré Doué classé 14e, Vinicius dégringole

Fil Info

19:10
OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)
19:00
Irles en danger, Bordeaux trouve son remplaçant
18:30
PSG : Kimpembe rétablit la vérité sur son départ
17:42
Ballon d'Or : Désiré Doué classé 14e, Vinicius dégringole
17:40
Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché
17:20
L'OM annule son stage à Rome
17:00
OL : Paulo Fonseca a créé un monstre
16:30
Nantes a une machine à buts, c’est du jamais vu
16:00
Le Ballon d’Or punit Yamal, l’Espagne est choquée

Derniers commentaires

Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !

Comme quoi les supporters parisiens ont fait leur choix : d’abord regarder le match ensuite fêter le ballon d’or s’il y a lieu....n’en déplaise à Vincent Duluc un match de foot reste plus important qu’une remise de médaille !!!!

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

N oublions pas que le PSG a proposé de jouer le match lundi à 15h au plus tard 17h..... est ce respectueux pour les supporters marseillais??? Après le règlement c’est le règlement ce n est ni Nasser ni Labrune et encore moins Longoria qui l’a écrit.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

"On prêche que dalle on a rien demandé nous" Bah si je crois que l'OM a menacé la lfp pour bien mettre le match ce soir et pas un autre jour. Je ne trouve pas ça très joli joli mais ce ne me surprend pas. (source la radio)

Ballon d'Or : Désiré Doué classé 14e, Vinicius dégringole

c est dingue d etre bete à ce point ... 70M c est le montant du sponsoring avec le PSG jusqu en 2028, a aucun ils ont mis cette somme pour le partenariat pour l organisation du ballon.d or qui n est d ailleurs qu un partenariat pour cette saison... Mais je suppose que tu vas nous mettre ta source ?!

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tu es un footix. Je ne suis pas pour Marseille mais c'est du ballon d'or que tous les amoureux du foot s'en foot (pardon foutent).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading