L’OL bis en Ligue Europa, ça va râler

Contraint de s’affaiblir à cause de ses problèmes financiers, l’Olympique Lyonnais doit composer avec un effectif limité. Le début de la Ligue Europa et l’enchaînement des matchs vont bientôt inciter le coach Paulo Fonseca à effectuer des rotations, quitte à aligner de jeunes joueurs sur la scène continentale.

C’est peut-être la plus grosse surprise du début de saison en Ligue 1. Il y a encore quelques semaines, il était impossible de prédire la troisième place de l’Olympique Lyonnais après cinq journées de championnat. Les Gones, vainqueurs face à Angers (1-0) vendredi dernier, ont déjà enregistré une quatrième victoire et comptent provisoirement le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, leader avant le Classique à Marseille ce lundi soir.

L'OL va rajeunir

Après une telle entame, on peut s’interroger sur le réel potentiel de l’équipe rhodanienne. Mais il faudra sans doute attendre les semaines à venir pour se prononcer. Le calendrier de l’Olympique Lyonnais va effectivement s’alourdir avec le début de la Ligue Europa. Par le passé, le club dirigé par Michele Kang a montré qu’il n’était pas du genre à sacrifier une coupe d’Europe. Mais compte tenu de son effectif limité, car affaibli cet été à cause des problèmes financiers, Paulo Fonseca sera contraint d’effectuer des rotations. Le manque de solutions dans le groupe devrait rapidement inciter l’entraîneur portugais à faire appel à des jeunes.

Sans parler de Khalis Merah, déjà régulièrement aligné, des éléments peu expérimentés comme Enzo Molebe, retenu malgré la Coupe du monde U20, ou Mathys De Carvalho pourraient voir leur temps de jeu augmenter. En Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a la chance de rencontrer des adversaires à sa portée et les observateurs n’auront pas de grandes attentes sur la scène continentale. Il ne serait pas étonnant de voir un onze remanié se présenter à Utrecht jeudi, sachant que Corentin Tolisso (suspendu) et Abner Vinicius (blessé) manqueront à l’appel. Reste à savoir si la situation des Lyonnais n'aura pas trop de conséquences sur le coefficient UEFA français.