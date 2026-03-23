OL : « Le trou est monumental », Lyon panique

La défaite dimanche contre Monaco a conclu une semaine terrible pour Lyon, mais le pire est peut-être à venir car les dernières informations dans le dossier Textor ont déjà mis le club sous une énorme pression, révèle Daniel Riolo.

La direction de l'OL met une énorme pression

Revenant sur cette séquence lyonnaise, le journaliste de RMC pense que du côté des dirigeants lyonnais on commence à sérieusement paniquer, car pour redresser financièrement le club, l'OL misait depuis quelques mois sur la vente de joueurs à prix fort et sur une qualification en Ligue des champions. Et ce scénario s'écroule. « La pression sur Paulo Fonseca et sur les joueurs est devenue forte. Parce que là, cette semaine, quand il va falloir parler des nouvelles révélations autour des finances de l’OL, on est en train de se rendre compte que le trou laissé par Textor est monumental. Et un des moyens de le combler, c’était de valoriser des joueurs et de retrouver la Ligue des champions. Et il y a une pression qui a été mise par la direction qui est très forte, et Paulo Fonseca, quand il a une forte pression, cela rejaillit sur ses joueurs. On l'a vu avec Tolisso qui pleurait. Le problème vient de cet environnement, de cette pression qui est mise », a confié Daniel Riolo.