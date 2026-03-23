Gros coup de pression sur Paulo Fonseca
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL

OL : « Le trou est monumental », Lyon panique

OL23 mars , 8:00
parClaude Dautel
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La défaite dimanche contre Monaco a conclu une semaine terrible pour Lyon, mais le pire est peut-être à venir car les dernières informations dans le dossier Textor ont déjà mis le club sous une énorme pression, révèle Daniel Riolo.
En l'espace de quelques jours, la saison de l'Olympique Lyonnais a basculé, et pas réellement du bon côté. Eliminés de l'Europa League sans gloire par le Celta Vigo, les joueurs de Paulo Fonseca ont été battus dimanche par Monaco dans des conditions que l'on sait. Même si une erreur d'arbitrage a faussé le scénario du match, il est clair que l'OL aurait eu du mal à gagner une rencontre durant laquelle les visiteurs ont croqué plusieurs énormes occasions. Mais là n'est pas le sujet. Selon Daniel Riolo, à l'image d'un Paulo Fonseca apparu encore très tendu, le club de Michele Kang commence à être gagné par une angoisse qui grimpe au fil des jours. Et les récentes révélations sur la réelle situation financière de l'Olympique Lyonnais n'y sont probablement pas pour rien. L'ombre de John Textor fait trembler le club sur ses fondations.

La direction de l'OL met une énorme pression

Revenant sur cette séquence lyonnaise, le journaliste de RMC pense que du côté des dirigeants lyonnais on commence à sérieusement paniquer, car pour redresser financièrement le club, l'OL misait depuis quelques mois sur la vente de joueurs à prix fort et sur une qualification en Ligue des champions. Et ce scénario s'écroule. « La pression sur Paulo Fonseca et sur les joueurs est devenue forte. Parce que là, cette semaine, quand il va falloir parler des nouvelles révélations autour des finances de l’OL, on est en train de se rendre compte que le trou laissé par Textor est monumental. Et un des moyens de le combler, c’était de valoriser des joueurs et de retrouver la Ligue des champions. Et il y a une pression qui a été mise par la direction qui est très forte, et Paulo Fonseca, quand il a une forte pression, cela rejaillit sur ses joueurs. On l'a vu avec Tolisso qui pleurait. Le problème vient de cet environnement, de cette pression qui est mise », a confié Daniel Riolo.
Heureusement pour l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille a également perdu, contre Lille, et si le LOSC et Monaco reviennent comme des fusées, l'écart n'est pas rédhibitoire du tout avec l'OM au classement de Ligue 1. Autrement dit, l'OL peut encore rêver de Ligue des champions, mais il va falloir rapidement retrouver le chemin de la victoire. Et cela dès le prochain match de championnat, ce sera en déplacement à Angers après la trêve.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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