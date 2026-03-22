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Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

Ligue 122 mars , 17:00
parClaude Dautel
29
Et de six. En s'imposant ce dimanche à Lyon (1-2), l'AS Monaco enchaîne une sixième victoire de rang en Ligue 1 et revient à un point de l'OL, qui a fini à dix après la nouvelle expulsion de Tagliafico (90e+1).
Il y avait de la tension ce dimanche dans un Groupama Stadium, bien rempli, car ce choc de Ligue 1 entre l'OL et Monaco avait un enjeu énorme au classement. Même si l'ASM prenait le match à son compte, c'est Lyon qui ouvrait le score grâce à un but de l'inévitable Sulc, sur un super service d'Endrick (1-0, 42e). Au retour des vestiaires, les visiteurs pressaient de plus en plus, et Akliouche remettait son équipe à la hauteur (1-1, 62e).

L'OL craque sur un penalty qui fait du bruit

La rencontre entrait alors dans une séquence nettement plus chaude. En effet, alors qu'Endrick aurait dû bénéficier d'un coup-franc après un tirage de maillot évident, Monaco obtenait un penalty consécutivement à une faute sur Akliouche. Et Balogun ne se faisait pas prier pour le transformer, permettant à Monaco de passer devant au score (1-2, 72e sp), ce qui mettait forcément le camp lyonnais en colère.
Même si l'AS Monaco se procurait quelques énormes occasions, l'OL poussait de plus en plus, sauf qu'à l'entame du temps additionnel, Tagliafico, déjà expulsé cette semaine contre Vigo, voyait de nouveau rouge suite à une faute grossière sur Camara (90e+1). Sur le bord du terrain, l'entraîneur de Monaco s'emballait sans que l'on sache pourquoi, et François Letexier le renvoyait lui aussi vers les vestiaires. Réduit à 10, l'OL poussait toujours, mais ne parvenait pas à égaliser.
Au classement, l'AS Monaco revient à trois points de l'OM et surtout à un point de l'OL, qui n'avance plus du tout.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
Monaco
4627144947389
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🤡 C'est Zavatta les supp de Paris?

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Joue pas au bonhomme gamin.🤡

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C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.

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OMFP 😍🥰

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C'est ce qu'il mérite lui qui aime tabasser les femmes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
Monaco
4627144947389
6
LOSC Lille
4426135840337
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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