Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

Et de six. En s'imposant ce dimanche à Lyon (1-2), l'AS Monaco enchaîne une sixième victoire de rang en Ligue 1 et revient à un point de l'OL, qui a fini à dix après la nouvelle expulsion de Tagliafico (90e+1).

Il y avait de la tension ce dimanche dans un Groupama Stadium, bien rempli, car ce choc de Ligue 1 entre l'OL et Monaco avait un enjeu énorme au classement. Même si l'ASM prenait le match à son compte, c'est Lyon qui ouvrait le score grâce à un but de l'inévitable Sulc, sur un super service d'Endrick (1-0, 42e). Au retour des vestiaires, les visiteurs pressaient de plus en plus, et Akliouche remettait son équipe à la hauteur (1-1, 62e).

L'OL craque sur un penalty qui fait du bruit

La rencontre entrait alors dans une séquence nettement plus chaude. En effet, alors qu' Endrick aurait dû bénéficier d'un coup-franc après un tirage de maillot évident , Monaco obtenait un penalty consécutivement à une faute sur Akliouche. Et Balogun ne se faisait pas prier pour le transformer, permettant à Monaco de passer devant au score (1-2, 72e sp), ce qui mettait forcément le camp lyonnais en colère.

Même si l'AS Monaco se procurait quelques énormes occasions, l'OL poussait de plus en plus, sauf qu'à l'entame du temps additionnel, Tagliafico, déjà expulsé cette semaine contre Vigo, voyait de nouveau rouge suite à une faute grossière sur Camara (90e+1). Sur le bord du terrain, l'entraîneur de Monaco s'emballait sans que l'on sache pourquoi, et François Letexier le renvoyait lui aussi vers les vestiaires. Réduit à 10, l'OL poussait toujours, mais ne parvenait pas à égaliser.

Au classement, l'AS Monaco revient à trois points de l'OM et surtout à un point de l'OL, qui n'avance plus du tout.