John Textor pourrait encore torpiller Lyon
John Textor - Olympique Lyonnais

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

OL22 mars , 8:00
parClaude Dautel
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Un an après avoir connu des sueurs froides suite au passage de l'OL devant la DNCG, les supporters lyonnais risquent de vivre une fin de saison et un été compliqués. Car un vieux dossier hérité de John Textor suscite des tourments.
Lorsque le 9 juillet 2025, en début d'après-midi, la commission d'appel de la DNCG avait annoncé le maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'est une véritable vague de bonheur qui avait jailli du côté des fans de l'OL. Mais, moins d'un an plus tard, et même si Michele Kang a fait des miracles, L'Equipe révèle qu'une nouvelle histoire pourrait coûter sa place en Ligue 1 au club rhodanien.
En fait, John Textor avait utilisé une société d'affacturage pour faire signer à l'OL cinq joueurs de Botafogo, son club brésilien, à savoir Thiago Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha, Jefferson Savarino. Seul l'Argentin était venu à Lyon, mais en attendant c'est l'OL qui doit régler ce que John Textor s'était engagé à payer à l'établissement prêteur.

L'OL risque une enquête de police

Le quotidien sportif, qui confirme l'info de l'agence Bloomberg, explique par exemple que le seul vrai faux transfert d'Igor Jesus devrait déjà coûter 44,8 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, avec en plus des pénalités de retard estimées à 10% par mois. Et Régis Dupont, qui connaît le dossier sur le bout des doigts, précise que ce dossier pourrait tourner à la catastrophe pour l'OL car on parle là de transferts fictifs qui relèvent clairement de la justice et qui en plus ont plombé les comptes de l'Olympique Lyonnais de manière très grave. Et le club, désormais géré sérieusement par Michele Kang, est de nouveau au bord du précipice.
Le quotidien sportif confirme que si la justice décide de se saisir du dossier, et de confier à la police une enquête sur les tenants et les aboutissants de ces transferts fictifs, l'Olympique Lyonnais risque cette fois de ne pas échapper à une très lourde sanction. D'autant que MC Credit Partners, qui avait avancé 120 millions d'euros à l'OL pour payer ces transferts, est désormais monté au créneau pour obtenir ce que Lyon lui doit. D'un seul coup, les nuages noirs s'amoncellent de nouveau au-dessus du Groupama Stadium, au moment où l'équipe de Paulo Fonseca joue un match importantissime contre Monaco en Ligue 1.
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Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
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Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
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Nice
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222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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