L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Un an après avoir connu des sueurs froides suite au passage de l'OL devant la DNCG, les supporters lyonnais risquent de vivre une fin de saison et un été compliqués. Car un vieux dossier hérité de John Textor suscite des tourments.

révèle qu'une nouvelle histoire pourrait coûter sa place en Ligue 1 au club rhodanien. Lorsque le 9 juillet 2025, en début d'après-midi, la commission d'appel de la DNCG avait annoncé le maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 , c'est une véritable vague de bonheur qui avait jailli du côté des fans de l'OL. Mais, moins d'un an plus tard, et même si Michele Kang a fait des miracles, L'Equipe révèle qu'une nouvelle histoire pourrait coûter sa place en Ligue 1 au club rhodanien.

En fait, John Textor avait utilisé une société d'affacturage pour faire signer à l'OL cinq joueurs de Botafogo, son club brésilien, à savoir Thiago Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha, Jefferson Savarino. Seul l'Argentin était venu à Lyon, mais en attendant c'est l'OL qui doit régler ce que John Textor s'était engagé à payer à l'établissement prêteur.

L'OL risque une enquête de police

Le quotidien sportif, qui confirme l'info de l'agence Bloomberg , explique par exemple que le seul vrai faux transfert d'Igor Jesus devrait déjà coûter 44,8 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, avec en plus des pénalités de retard estimées à 10% par mois. Et Régis Dupont, qui connaît le dossier sur le bout des doigts, précise que ce dossier pourrait tourner à la catastrophe pour l'OL car on parle là de transferts fictifs qui relèvent clairement de la justice et qui en plus ont plombé les comptes de l'Olympique Lyonnais de manière très grave. Et le club, désormais géré sérieusement par Michele Kang, est de nouveau au bord du précipice.

Le quotidien sportif confirme que si la justice décide de se saisir du dossier, et de confier à la police une enquête sur les tenants et les aboutissants de ces transferts fictifs, l'Olympique Lyonnais risque cette fois de ne pas échapper à une très lourde sanction. D'autant que MC Credit Partners, qui avait avancé 120 millions d'euros à l'OL pour payer ces transferts, est désormais monté au créneau pour obtenir ce que Lyon lui doit. D'un seul coup, les nuages noirs s'amoncellent de nouveau au-dessus du Groupama Stadium, au moment où l'équipe de Paulo Fonseca joue un match importantissime contre Monaco en Ligue 1.