Le PSG n'a pas assez de places pour ses abonnés
La finale PSG-Arsenal va faire des malheureux

Indice UEFA : La France supplie le PSG de gagner

Ligue des Champions30 mai , 13:00
parClaude Dautel
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Finaliste de la Ligue des champions ce samedi face à Arsenal, le PSG peut rendre un immense service à l'ensemble du football tricolore. Le club de la capitale tient à bout de bras l'indice UEFA de la France, alors que le Portugal se rapproche.
Sur l'exercice en cours, la France n'est que sixième au classement européen, preuve que, hors PSG, et dans une moindre mesure Strasbourg, les équipes de L1 ont manqué de constance, doux euphémisme cette année. Heureusement, l'indice UEFA se base sur les cinq dernières années. Grâce à ce calcul étalé sur plusieurs saisons, la Ligue 1 conserve sa cinquième place et, avec elle, ses sept billets pour les coupes d'Europe, dont quatre tickets en Ligue des champions, même si l'OL quatrième du championnat, devra passer par le 3ᵉ tour préliminaire, puis les barrages pour tenter d'aller en C1. Malgré les résultats du PSG en Ligue des Champions, la France commence à sentir le souffle d'un concurrent dans sa nuque.
Le Portugal a grimpé d'un rang et talonne désormais les Bleus. Sur la seule saison 2025-2026, les clubs portugais ont engrangé 20.500 points, contre 18.178 pour la France selon le dernier classement de l'UEFA. Le Sporting a atteint les quarts de finale de la C1, Porto ceux de la Ligue Europa et Braga les demi-finales de cette même épreuve. Une régularité qui n'a pas été le point fort de la Ligue 1 puisque Marseille, Monaco, Nice, Lille et Lyon n'ont pas particulièrement brillé, c'est le moins que l'on puisse dire. Et en plus il y a une part de malchance puisque le PSG a croisé la route de l'AS Monaco lors des barrages, ce qui a eu pour effet d'éliminer un club de Ligue 1 en Ligue des champions, l'OM n'étant pas sorti de la première phase après une élimination qui restera dans l'histoire.

Le PSG a raflé un paquet de points à lui tout seul

Sans le parcours parisien jusqu'à cette finale de la Ligue des champions contre Arsenal, ces éliminations auraient donc pu coûter cher à notre championnat. Mais le Paris SG étant encore en lice pour un back-to-back, avec encore des points à prendre, et cela ne sera pas de trop. Car sur cette fameuse période de cinq ans qui sert au calcul, la saison 2021-2022 va disparaitre, et elle avait été particulièrement bonne pour la France. Autrement dit, l'écart de 10 points entre la France et le Portugal va tomber à 5,5 points d'un seul coup. Si le PSG tentera de faire encore le travail en 2026-2027, il faut clairement que les autres clubs engagés dans les coupes européennes fassent mieux que cette saison sous peine de voir nos amis portugais venir prendre la cinquième place au classement de l'indice UEFA et les tickets européens qui vont avec.
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ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul

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Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde

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Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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