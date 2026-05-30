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Marquinhos

PSG : Marquinhos prolongé à vie, il a un plan en tête

PSG30 mai , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Ce samedi à Budapest, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Marquinhos a plus que jamais envie d'entrer une nouvelle fois dans l'histoire du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain peut écrire une nouvelle page de son histoire ce samedi en cas de victoire face à Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour espérer l'emporter, le PSG devra s'appuyer sur ses joueurs d'expérience. Marquinhos en fait incontestablement partie. Le Brésilien est une véritable légende du club parisien, mais sa soif de trophées reste intacte. Alors que des rumeurs évoquent un possible départ à l'issue de la saison, David Luiz, ancien coéquipier de Marquinhos au PSG, ne partage pas cet avis.

Marquinhos et le PSG, ce n'est pas terminé 

Lors d'un entretien accordé au Parisien, l'ancien défenseur brésilien a en effet déclaré :
« Ça fait déjà un paquet d'années qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du monde et je pense qu'on ne lui accorde pas toujours le crédit qu'il mérite. Je suis tellement heureux de le voir encore là aujourd'hui. (...)
J'espère qu'il va continuer encore de nombreuses années. On parle de Marqui depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'il est vieux, alors qu'il est encore relativement jeune. Il a encore de belles années devant lui, d'autant plus qu'il est très professionnel et accorde une grande importance à la prévention ainsi qu'à l'entretien de son corps. C'est sa passion qui le pousse à continuer de faire la différence. »

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Encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028, Marquinhos suscite l'intérêt de plusieurs clubs d'Arabie saoudite. Le capitaine parisien a toutefois toujours affiché son attachement au club de la capitale. Tant que Luis Enrique comptera sur lui, un départ paraît difficile à envisager à court terme, surtout en cas de nouveau sacre en Ligue des champions.
À 32 ans, le Brésilien reste au sommet de son art et entend également le démontrer sous les couleurs de la sélection brésilienne lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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