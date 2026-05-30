Bordeaux promu en Ligue 3, la date tombe

Les Girondins de Bordeaux ont manqué de très peu la montée en Ligue 3. Mais tout n’est peut-être pas perdu pour le club au scapulaire…

Bordeaux rêvait plus que jamais d’une accession en Ligue 3, mais le club au scapulaire a finalement échoué dans sa mission. Une issue décevante pour de nombreux supporters et observateurs bordelais. Pourtant, les valeurs affichées par le groupe dirigé par Rio Mavuba ont rassuré sur l’avenir de l’équipe. Il faudra repartir en National, à moins qu’un miracle ne se produise pour les Girondins de Bordeaux. En effet, il existe un scénario dans lequel les pensionnaires du Stade Atlantique évolueraient finalement en Ligue 3 dans les prochaines semaines…

Bordeaux, l'espoir est bien vivant

C’est du moins ce qu’estime le journaliste Julien Bée. Selon lui, les importantes difficultés financières de Châteauroux pourraient jouer en faveur de Bordeaux dans l’optique d’un repêchage. Dans un podcast sur Forever, il a notamment indiqué :

« Bordeaux est troisième dans l’ordre… Châteauroux, Bourges, puis Bordeaux, puis Nîmes. Châteauroux connaît de gros problèmes financiers. Bordeaux pourrait ainsi remonter à la deuxième place dans l’ordre des repêchages. Attention, si cela se fait, ce sera très tard, et cela pourrait intervenir jusqu’à la veille du premier match ».

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C’est la raison pour laquelle Bordeaux devrait, selon lui, tout faire pour conserver l’ossature de l’équipe de la saison passée :

« Si tu conserves 80 % de ton effectif, c’est une équipe qui peut évoluer en Ligue 3 et viser une place entre la 10e et la 15e position. Si cela se produit au dernier moment, qu’on annonce que Bordeaux est repêché, et que le club initialement promu a épuisé tous ses recours… on ne peut pas demander à Bordeaux, qui a préparé toute sa saison en Ligue 3, de repartir en National 2 ».

Les supporters et observateurs bordelais vont donc devoir encore patienter, entre une nouvelle saison en National ou une promotion inattendue en Ligue 3.