ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux, Matmut Atlantique

Bordeaux promu en Ligue 3, la date tombe

Bordeaux30 mai , 14:30
parHadrien Rivayrand
0
Les Girondins de Bordeaux ont manqué de très peu la montée en Ligue 3. Mais tout n’est peut-être pas perdu pour le club au scapulaire…
Bordeaux rêvait plus que jamais d’une accession en Ligue 3, mais le club au scapulaire a finalement échoué dans sa mission. Une issue décevante pour de nombreux supporters et observateurs bordelais. Pourtant, les valeurs affichées par le groupe dirigé par Rio Mavuba ont rassuré sur l’avenir de l’équipe. Il faudra repartir en National, à moins qu’un miracle ne se produise pour les Girondins de Bordeaux. En effet, il existe un scénario dans lequel les pensionnaires du Stade Atlantique évolueraient finalement en Ligue 3 dans les prochaines semaines…

Bordeaux, l'espoir est bien vivant 

C’est du moins ce qu’estime le journaliste Julien Bée. Selon lui, les importantes difficultés financières de Châteauroux pourraient jouer en faveur de Bordeaux dans l’optique d’un repêchage. Dans un podcast sur Forever, il a notamment indiqué :
« Bordeaux est troisième dans l’ordre… Châteauroux, Bourges, puis Bordeaux, puis Nîmes. Châteauroux connaît de gros problèmes financiers. Bordeaux pourrait ainsi remonter à la deuxième place dans l’ordre des repêchages. Attention, si cela se fait, ce sera très tard, et cela pourrait intervenir jusqu’à la veille du premier match ».

Lire aussi

Bordeaux en Ligue 3, la colère serait terribleBordeaux en Ligue 3, la colère serait terrible
C’est la raison pour laquelle Bordeaux devrait, selon lui, tout faire pour conserver l’ossature de l’équipe de la saison passée :
« Si tu conserves 80 % de ton effectif, c’est une équipe qui peut évoluer en Ligue 3 et viser une place entre la 10e et la 15e position. Si cela se produit au dernier moment, qu’on annonce que Bordeaux est repêché, et que le club initialement promu a épuisé tous ses recours… on ne peut pas demander à Bordeaux, qui a préparé toute sa saison en Ligue 3, de repartir en National 2 ».
Les supporters et observateurs bordelais vont donc devoir encore patienter, entre une nouvelle saison en National ou une promotion inattendue en Ligue 3.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365292_0757
PSG

1 ME par joueur, le PSG ne veut pas de mercenaires

arsenal secoue saliba ne veut pas d une equipe de loser saliba 13 390770
OM

OM : Saliba fou de rage contre Marseille, sa réputation est en jeu

ICONSPORT_367180_0001
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça

ICONSPORT_364311_0054
PSG

PSG : Marquinhos prolongé à vie, il a un plan en tête

Fil Info

30 mai , 15:30
1 ME par joueur, le PSG ne veut pas de mercenaires
30 mai , 15:00
OM : Saliba fou de rage contre Marseille, sa réputation est en jeu
30 mai , 14:10
Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça
30 mai , 14:00
PSG : Marquinhos prolongé à vie, il a un plan en tête
30 mai , 13:37
Liverpool annonce le licenciement d'Arne Slot
30 mai , 13:23
OM : Benatia viré de Marseille, les traîtres sont connus
30 mai , 13:00
Indice UEFA : La France supplie le PSG de gagner
30 mai , 12:40
ASSE : Pigeonné, le propriétaire va virer tout le monde
30 mai , 12:20
OM : Greenwood contre la DNCG, son prix s'écroule

Derniers commentaires

OM : Il coule à Marseille, l'Europe se l'arrache

Saliba oublie que c'est l'OM qui a relancé sa arrière et Nwanerie a fait son caca nerveux quand DZB a quitté le club... il a arrêté de s'entrainer.. il est pas venu pour l'OM il est venu pour travailler avec un coach... sauf que ce n'est pas avec un coach qu'il a signé un contrat ;)

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde

Indice UEFA : La France supplie le PSG de gagner

Toute l'Europe sera derrière Arsenal pour qu'il remporte la Champions League.

OM : 25 millions d'euros qui font sourire McCourt

Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading