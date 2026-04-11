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Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

OL11 avr. , 21:30
parCorentin Facy
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L’attaque de Botafogo à l’encontre de l’OL le 4 avril dernier pour lui réclamer 125 millions d’euros de transferts a peu de chances d’aboutir. Plus globalement, le château de cartes de John Textor s’effondre peu à peu et Lyon va pouvoir envisager l’avenir plus sereinement.
« Ces poursuites n’ont aucun sens » a indiqué l’Olympique Lyonnais au sujet de l’attaque de Botafogo, qui réclame 125 millions d’euros de transferts au club rhodanien. Au-delà de ce dossier, le club rhodanien espère se débarrasser de John Textor de manière définitive dans un avenir proche. Les comptes de la saison 2024-2025 publiés cette semaine par la DNCG démontrent à quel point l’Américain a coûté cher à l’OL, avec un déficit record supérieur à 200 millions d’euros sur la saison. Interrogé par O Globo, l’homme d’affaires Paul Quinn a d’ailleurs démonté l’ancien patron de l’OL, affirmant qu’il allait bientôt tout perdre.
« Je doutais de la sincérité des fonds qu'il prétendait détenir et du modèle économique d’Eagle (…) John Textor n'est plus impliqué. Ses trois clubs seront vendus individuellement ou ensemble au plus offrant » a-t-il notamment expliqué. Cette partie de son analyse est très intéressante car pour l’Olympique Lyonnais, une vente du club pourrait bientôt être à l’ordre du jour… mais à qui ? Nous vous avons posé la question sur Foot01 et vous avez été plus de 1.000 à voter.
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La majorité des supporters de l'OL, interrogée sur Foot01, est favorable à un rachat de l'OL par Michele Kang
Pour 62% d’entre vous, la meilleure solution serait de vendre l’OL à Michele Kang, actuelle présidente du club qui a su redresser la situation devant la DNCG après un premier passage pourtant catastrophique de la part de John Textor l’été dernier. Pour rappel, l’OL avait été relégué administrativement en Ligue 2 par le gendarme financier du football français. La solution du fantasme saoudien est en revanche moins convaincante pour les supporters lyonnais, qui ne sont que 24% à opter pour cette option.

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11% pensent que personne ne viendra racheter l’Olympique Lyonnais à court terme compte tenu de l’état des comptes. Enfin, 4% croient en un potentiel retour de Jean-Michel Aulas, lequel était à quelques centaines de voix de devenir Maire de la ville de Lyon lors des élections municipales en mars dernier. L’avenir des Gones sera en tout cas au coeur des réflexions et des rumeurs lors des prochains mois. Avec, pour les supporters lyonnais, un voeu : celui de ne plus voir John Textor graviter autour de l’OL dans les mois et les années à venir.
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