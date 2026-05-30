1 ME par joueur, le PSG ne veut pas de mercenaires

En cas de victoire en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal ce samedi, le Paris Saint-Germain offrira une prime généreuse à ses joueurs. Chacun d’entre eux recevra un million d’euros si les Parisiens soulèvent le trophée. Une manière pour le club de récompenser le sacre et le collectif.

Un an après leur premier titre en Ligue des Champions, les Parisiens sont loin d’être rassasiés. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers assurent qu’ils ont encore faim de victoire. Un deuxième sacre consécutif dans la plus prestigieuse des compétitions européennes permettrait de confirmer leur domination et de marquer l’histoire. De belles sources de motivation pour le groupe. Et s’il en fallait davantage, le Paris Saint-Germain a évidemment prévu de récompenser tout le monde avec une prime généreuse.

Avant la finale contre Arsenal ce samedi, L’Equipe nous apprend que chaque joueur recevra un million d’euros en cas de sacre, soit le même montant accordé l’année dernière et qui a de nouveau été négocié par les capitaines Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha en début de saison. A noter que les cadres n’ont pu obtenir que de faibles bonus pour les qualifications à partir des quarts de finale, le club francilien préférant valoriser les titres remportés afin d’éviter que ses hommes jouent pour l’argent.

« Les vraies primes, c'est en cas de trophées, a expliqué le champion de France. C'est ça la culture d'un grand club. » Cette philosophie instaurée par le conseiller sportif Luis Campos souligne également l’importance du collectif. Alors que des stars négociaient individuellement leurs primes par le passé, le Paris Saint-Germain, hormis quelques bonus individuels accordés dans les contrats de certains joueurs, met en place une certaine équité. Chaque joueur ayant disputé au moins une minute en C1 touchera la même prime. « Dès que tu participes, tu es important, tu fais partie de l'histoire », explique-t-on au sein du club fier du changement de mentalité opéré ces dernières années.