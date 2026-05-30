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Luis Campos

1 ME par joueur, le PSG ne veut pas de mercenaires

PSG30 mai , 15:30
parEric Bethsy
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En cas de victoire en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal ce samedi, le Paris Saint-Germain offrira une prime généreuse à ses joueurs. Chacun d’entre eux recevra un million d’euros si les Parisiens soulèvent le trophée. Une manière pour le club de récompenser le sacre et le collectif.
Un an après leur premier titre en Ligue des Champions, les Parisiens sont loin d’être rassasiés. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers assurent qu’ils ont encore faim de victoire. Un deuxième sacre consécutif dans la plus prestigieuse des compétitions européennes permettrait de confirmer leur domination et de marquer l’histoire. De belles sources de motivation pour le groupe. Et s’il en fallait davantage, le Paris Saint-Germain a évidemment prévu de récompenser tout le monde avec une prime généreuse.
Avant la finale contre Arsenal ce samedi, L’Equipe nous apprend que chaque joueur recevra un million d’euros en cas de sacre, soit le même montant accordé l’année dernière et qui a de nouveau été négocié par les capitaines Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha en début de saison. A noter que les cadres n’ont pu obtenir que de faibles bonus pour les qualifications à partir des quarts de finale, le club francilien préférant valoriser les titres remportés afin d’éviter que ses hommes jouent pour l’argent.

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« Les vraies primes, c'est en cas de trophées, a expliqué le champion de France. C'est ça la culture d'un grand club. » Cette philosophie instaurée par le conseiller sportif Luis Campos souligne également l’importance du collectif. Alors que des stars négociaient individuellement leurs primes par le passé, le Paris Saint-Germain, hormis quelques bonus individuels accordés dans les contrats de certains joueurs, met en place une certaine équité. Chaque joueur ayant disputé au moins une minute en C1 touchera la même prime. « Dès que tu participes, tu es important, tu fais partie de l'histoire », explique-t-on au sein du club fier du changement de mentalité opéré ces dernières années.
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Saliba oublie que c'est l'OM qui a relancé sa arrière et Nwanerie a fait son caca nerveux quand DZB a quitté le club... il a arrêté de s'entrainer.. il est pas venu pour l'OM il est venu pour travailler avec un coach... sauf que ce n'est pas avec un coach qu'il a signé un contrat ;)

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ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul

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Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde

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Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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