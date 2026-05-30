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OM : Benatia viré de Marseille, les traîtres sont connus

OM30 mai , 13:23
parHadrien Rivayrand
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L'OM et Medhi Benatia ont récemment mis fin à leur collaboration. Le directeur sportif marocain n'était plus en phase avec la direction du club phocéen.
Medhi Benatia a quitté l'OM dans un contexte particulièrement délicat. Les Phocéens sortent d'une saison décevante et la colère gronde chez les supporters. Benatia n'échappe pas aux critiques, lui dont le recrutement n'a pas réellement donné les résultats escomptés. Par ailleurs, certaines tensions internes auraient également nui au bon fonctionnement du collectif marseillais.
L'ancien dirigeant olympien va désormais devoir relever un nouveau défi, tandis que l'OM a choisi Grégory Lorenzi pour lui succéder. Pour Samir Nasri, si Benatia n'a pas tout réussi, il avait néanmoins de bonnes raisons d'être déçu par l'attitude de certains joueurs qu'il avait lui-même recrutés.

Benatia reçoit un soutien de poids 

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, l'ancien international français a ainsi pris la défense de Medhi Benatia, estimant qu'il n'avait pas été apprécié à sa juste valeur :
« Il avait une mission : imposer de la rigueur dans ce club, instaurer une culture de l'excellence en termes de comportement, d'envie et d'abnégation. Et à plusieurs reprises, il s'est senti trahi par des joueurs, dont certains qu'il avait lui-même fait venir. Par ailleurs, ses prises de parole permettaient à d'autres de rester dans l'ombre… Medhi, cela ne l'a jamais dérangé d'endosser le rôle du méchant flic.
Et surtout, à chaque fois, j'ai compris ses déclarations. Cela me parlait en tant que supporter de l'OM, car il décrivait exactement ce que j'avais vu sur le terrain »

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Grégory Lorenzi devra lui aussi composer avec l'environnement marseillais, réputé exigeant et parfois difficile à vivre de l'intérieur. Plus que jamais, l'OM a besoin de retrouver des bases solides pour repartir de l'avant. Il faudra probablement y parvenir avec des moyens plus limités. Le club phocéen fait face à d'importantes difficultés financières, qui devraient avoir un impact significatif sur son mercato estival.
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Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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