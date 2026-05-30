OM : Benatia viré de Marseille, les traîtres sont connus

L'OM et Medhi Benatia ont récemment mis fin à leur collaboration. Le directeur sportif marocain n'était plus en phase avec la direction du club phocéen.

Medhi Benatia a quitté l' OM dans un contexte particulièrement délicat. Les Phocéens sortent d'une saison décevante et la colère gronde chez les supporters. Benatia n'échappe pas aux critiques, lui dont le recrutement n'a pas réellement donné les résultats escomptés. Par ailleurs, certaines tensions internes auraient également nui au bon fonctionnement du collectif marseillais.

L'ancien dirigeant olympien va désormais devoir relever un nouveau défi, tandis que l'OM a choisi Grégory Lorenzi pour lui succéder. Pour Samir Nasri, si Benatia n'a pas tout réussi, il avait néanmoins de bonnes raisons d'être déçu par l'attitude de certains joueurs qu'il avait lui-même recrutés.

Benatia reçoit un soutien de poids

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, l'ancien international français a ainsi pris la défense de Medhi Benatia, estimant qu'il n'avait pas été apprécié à sa juste valeur :

« Il avait une mission : imposer de la rigueur dans ce club, instaurer une culture de l'excellence en termes de comportement, d'envie et d'abnégation. Et à plusieurs reprises, il s'est senti trahi par des joueurs, dont certains qu'il avait lui-même fait venir. Par ailleurs, ses prises de parole permettaient à d'autres de rester dans l'ombre… Medhi, cela ne l'a jamais dérangé d'endosser le rôle du méchant flic.

Et surtout, à chaque fois, j'ai compris ses déclarations. Cela me parlait en tant que supporter de l'OM, car il décrivait exactement ce que j'avais vu sur le terrain »

Grégory Lorenzi devra lui aussi composer avec l'environnement marseillais, réputé exigeant et parfois difficile à vivre de l'intérieur. Plus que jamais, l'OM a besoin de retrouver des bases solides pour repartir de l'avant. Il faudra probablement y parvenir avec des moyens plus limités. Le club phocéen fait face à d'importantes difficultés financières, qui devraient avoir un impact significatif sur son mercato estival.