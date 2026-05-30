OM : Saliba fou de rage contre Marseille, sa réputation est en jeu

L'OM sort d'une saison globalement décevante. Les Phocéens avaient pourtant misé sur des joueurs de qualité, comme Ethan Nwaneri, mais l’Anglais a très peu joué, au grand regret de William Saliba.

L’Olympique de Marseille espère repartir sur de bonnes bases cet été. Le nouvel organigramme du club phocéen sera notamment chargé de renforcer un effectif jugé limité. Pourtant, lors des dernières fenêtres de mercato , Medhi Benatia avait réussi à attirer à Marseille des joueurs de talent. C’est le cas d’Ethan Nwaneri. Mais le jeune Anglais n’aura pas bénéficié de la confiance espérée sur la Canebière. De retour de son prêt à Arsenal, Nwaneri a pu échanger avec certains joueurs des Gunners, dont William Saliba, qui lui avait conseillé de relever le défi proposé par l’ OM

Saliba en colère contre l'OM

Selon l’entourage du défenseur international français, l’attitude de l’OM concernant Nwaneri n'a en effet pas du tout plu à Saliba. Ce dernier a notamment boycotté les derniers matchs du club :

« Saliba n’a pas voulu regarder les derniers matchs de l’OM, car il était en colère contre le club à propos d’Ethan Nwaneri. Il lui avait conseillé de rejoindre Marseille, en lui disant que c’était un grand club, avec une superbe ambiance. Mais le joueur a trop peu joué à son goût, ce qui ne lui a pas plu. »

Une situation dommageable pour l’image renvoyée par l’Olympique de Marseille auprès d’Arsenal et Saliba. Cela montre néanmoins que certains anciens joueurs, comme le Tricolore, restent très attentifs à ce qui se passe sur la Canebière. Bien que son passage à l’OM n’ait duré qu’une saison, l’ancien Stéphanois y avait marqué les esprits par son niveau de jeu et son implication.

Ethan Nwaneri devrait, de son côté, connaître un nouveau prêt et tourner la page de cette expérience marseillaise, qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Il ne manquera pas de propositions cet été.