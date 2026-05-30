OM : Saliba fou de rage contre Marseille, sa réputation est en jeu

Saliba oublie que c'est l'OM qui a relancé sa arrière et Nwanerie a fait son caca nerveux quand DZB a quitté le club... il a arrêté de s'entrainer.. il est pas venu pour l'OM il est venu pour travailler avec un coach... sauf que ce n'est pas avec un coach qu'il a signé un contrat ;)
ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul
Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde
Toute l'Europe sera derrière Arsenal pour qu'il remporte la Champions League.
Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading