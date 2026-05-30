arsenal secoue saliba ne veut pas d une equipe de loser saliba 13 390770

OM : Saliba fou de rage contre Marseille, sa réputation est en jeu

OM30 mai , 15:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM sort d'une saison globalement décevante. Les Phocéens avaient pourtant misé sur des joueurs de qualité, comme Ethan Nwaneri, mais l’Anglais a très peu joué, au grand regret de William Saliba.
L’Olympique de Marseille espère repartir sur de bonnes bases cet été. Le nouvel organigramme du club phocéen sera notamment chargé de renforcer un effectif jugé limité. Pourtant, lors des dernières fenêtres de mercato, Medhi Benatia avait réussi à attirer à Marseille des joueurs de talent. C’est le cas d’Ethan Nwaneri. Mais le jeune Anglais n’aura pas bénéficié de la confiance espérée sur la Canebière. De retour de son prêt à Arsenal, Nwaneri a pu échanger avec certains joueurs des Gunners, dont William Saliba, qui lui avait conseillé de relever le défi proposé par l’OM.

Saliba en colère contre l'OM 

Selon l’entourage du défenseur international français, l’attitude de l’OM concernant Nwaneri n'a en effet pas du tout plu à Saliba. Ce dernier a notamment boycotté les derniers matchs du club :
« Saliba n’a pas voulu regarder les derniers matchs de l’OM, car il était en colère contre le club à propos d’Ethan Nwaneri. Il lui avait conseillé de rejoindre Marseille, en lui disant que c’était un grand club, avec une superbe ambiance. Mais le joueur a trop peu joué à son goût, ce qui ne lui a pas plu. »

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Une situation dommageable pour l’image renvoyée par l’Olympique de Marseille auprès d’Arsenal et Saliba. Cela montre néanmoins que certains anciens joueurs, comme le Tricolore, restent très attentifs à ce qui se passe sur la Canebière. Bien que son passage à l’OM n’ait duré qu’une saison, l’ancien Stéphanois y avait marqué les esprits par son niveau de jeu et son implication.
Ethan Nwaneri devrait, de son côté, connaître un nouveau prêt et tourner la page de cette expérience marseillaise, qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Il ne manquera pas de propositions cet été.
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Derniers commentaires

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Saliba oublie que c'est l'OM qui a relancé sa arrière et Nwanerie a fait son caca nerveux quand DZB a quitté le club... il a arrêté de s'entrainer.. il est pas venu pour l'OM il est venu pour travailler avec un coach... sauf que ce n'est pas avec un coach qu'il a signé un contrat ;)

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ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul

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Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde

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Toute l'Europe sera derrière Arsenal pour qu'il remporte la Champions League.

OM : 25 millions d'euros qui font sourire McCourt

Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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