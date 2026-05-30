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ASSE : Pigeonné, le propriétaire va virer tout le monde

ASSE30 mai , 12:40
parCorentin Facy
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Un an après l’échec de la relégation en Ligue 2, l’ASSE a failli dans la quête d’un nouvel objectif, à savoir la montée en Ligue 1. La lourde défaite à Nice en barrage retour ne va pas plaire à Larry Tanenbaum.
Longtemps en position de monter directement en Ligue 1 via le championnat, l’AS Saint-Etienne a finalement perdu sa place dans le top 2 de la Ligue 2 dans le money-time. Une fin de saison ratée qui coûte très cher aux hommes de Philippe Montanier, lesquels ont dû passer par les barrages pour espérer une accession à l’élite. Vainqueur de Rodez, le club stéphanois n’a en revanche pas réussi à passer l’obstacle de l’OGC Nice.
Après le match nul 0-0 à Geoffroy-Guichard, les Verts ont explosé en vol à l’Allianz Riviera en s’inclinant 4-1. Une humiliation de plus pour le propriétaire du club Larry Tanenbaum, après le premier échec de la saison 2024-2025 avec la relégation en Ligue 2. De quoi donner envie au boss de l’ASSE, comparé par Romain Molina à Frank McCourt, de virer tout le monde au sein de la direction du club forézien.
« Dans un monde normal, la direction de l'AS Saint-Etienne doit être congédiée pour la relégation l'an dernier et l'incapacité de remonter en L1 malgré un budget pharaonique pour la L2 » a publié le journaliste sur X avant de poursuivre, sous-entendant que des têtes pourraient tomber dans le Forez très bientôt.

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« Jusqu'à quand le propriétaire, Larry Tanenbaum, va-t-il accepter de perdre des dizaines et dizaines de millions d'euros chaque saison pour des résultats aussi catastrophiques et une direction aussi déconnectée de la réalité (avec un égo...) ? Propriétaire plumé à la McCourt » a-t-il posté sur les réseaux sociaux.
Une chose est certaine, ce second échec consécutif de l’ASSE ne restera pas sans conséquences et des décisions fortes devront être prises par le propriétaire du club stéphanois dans les jours et les semaines à venir. Avec un seul objectif en tête, celui de faire monter l’ASSE en Ligue 1 à l’issue de la saison 2026-2027. Un troisième échec consécutif serait certainement celui de trop pour Larry Tanenbaum.
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ncse t'es vraiment un abruti fini a l'eau de vie trou du cul

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Pas moi... si t'es dans les 3 premier alors cest cruel de ne pas monter , et si tes 16eme de ligue 1 dans les 3 derniers cest alors que tu merite de descendre, pourquoi donner un joker avec un barrage à l'équipe qui a failli dans la saison en finissant 16eme et pénaliser l'équipe qui a fini 3eme avec un barrage d'accession a l'élite... pas logique , et ca donne une impression de league fermé en donnant une chance aux 16eme de ligue 1 de se racheter de sa saison de merde

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Ah non non, il valait bien 25M, tt comme Henrique, et greenwood vaut au moins 120M Blague à part, je pense pas que la Roma savait qu'elle allait se pencher sur greenwood cet été, ils ont juste été des bons pigeons et fait un pari, l'avenir dira la suite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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