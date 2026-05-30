ASSE : Pigeonné, le propriétaire va virer tout le monde

Un an après l’échec de la relégation en Ligue 2, l’ASSE a failli dans la quête d’un nouvel objectif, à savoir la montée en Ligue 1. La lourde défaite à Nice en barrage retour ne va pas plaire à Larry Tanenbaum.

Longtemps en position de monter directement en Ligue 1 via le championnat, l’AS Saint-Etienne a finalement perdu sa place dans le top 2 de la Ligue 2 dans le money-time. Une fin de saison ratée qui coûte très cher aux hommes de Philippe Montanier, lesquels ont dû passer par les barrages pour espérer une accession à l’élite. Vainqueur de Rodez, le club stéphanois n’a en revanche pas réussi à passer l’obstacle de l’OGC Nice

Après le match nul 0-0 à Geoffroy-Guichard, les Verts ont explosé en vol à l’Allianz Riviera en s’inclinant 4-1. Une humiliation de plus pour le propriétaire du club Larry Tanenbaum, après le premier échec de la saison 2024-2025 avec la relégation en Ligue 2. De quoi donner envie au boss de l’ASSE, comparé par Romain Molina à Frank McCourt, de virer tout le monde au sein de la direction du club forézien.

« Dans un monde normal, la direction de l'AS Saint-Etienne doit être congédiée pour la relégation l'an dernier et l'incapacité de remonter en L1 malgré un budget pharaonique pour la L2 » a publié le journaliste sur X avant de poursuivre, sous-entendant que des têtes pourraient tomber dans le Forez très bientôt.

« Jusqu'à quand le propriétaire, Larry Tanenbaum, va-t-il accepter de perdre des dizaines et dizaines de millions d'euros chaque saison pour des résultats aussi catastrophiques et une direction aussi déconnectée de la réalité (avec un égo...) ? Propriétaire plumé à la McCourt » a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Une chose est certaine, ce second échec consécutif de l’ASSE ne restera pas sans conséquences et des décisions fortes devront être prises par le propriétaire du club stéphanois dans les jours et les semaines à venir. Avec un seul objectif en tête, celui de faire monter l’ASSE en Ligue 1 à l’issue de la saison 2026-2027. Un troisième échec consécutif serait certainement celui de trop pour Larry Tanenbaum.