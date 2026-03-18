OL : Le scandale Sénégal-Maroc s'invite à Lyon

Laisse tombé, il a pondu son truc du coup il va toucher son salaire
Je suis pas Marocain et je dis qu ils sont champions... tu dis quoi maintenant ?
La règle est la règle... tapis vert.
tu m'as compris la majorité des fans de foot donne le senegal a part les marocains qui se rejouissent de gagner une can comme ca mdr
Ben non du coup, pas pour le monde entier.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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Moussa Niakhaté après la decision de retirer le titre au Sénégal : “Par respect pour le club et l’importance du match de demain, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez vu mes réactions sur les réseaux sociaux et c’est pareil aujourd’hui. Rien ne change pour moi…