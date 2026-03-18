OL : Le scandale Sénégal-Maroc s'invite à Lyon

C’est indiscutablement l’information du jour. Tard dans la soirée de mardi, la CAF a annoncé contre toute attente que le Maroc était finalement vainqueur de la CAN 2025 et que le titre était donc retiré au Sénégal.

Deux mois après la finale, l’information a fait l’effet d’une bombe et pas seulement en Afrique. La presse mondiale n’en revient pas et n’a pas souvenir d’un tel précédent. Pour rappel, les Sénégalais avaient quitté la pelouse pendant près de dix minutes pour protester contre un penalty accordé aux Marocains… avant de revenir sur le terrain, puis de gagner la CAN aux prolongations. Un scénario ubuesque sur lequel la CAF est finalement revenu en estimant que le Sénégal devait être donné perdant sur tapis vert pour avoir quitté le terrain.

Les Lions de la Teranga ne vont pas se laisser faire, et n’ont pour l’instant pas l’intention de rendre leur trophée . Hasard du calendrier, Moussa Niakhaté était en conférence de presse ce mercredi à la veille du 8e de finale retour d’Europa League entre l’Olympique Lyonnais et le Betis Séville. Logiquement, le défenseur du Sénégal a été invité à s’exprimer sur cette affaire bouillante. Mais hors de question pour le roc de l’OL d’en dire trop alors que les Gones préparent un match importantissime pour leur fin de saison en Europe.

Niakhaté interrogé avant OL-Betis

« Par respect pour le club et l’importance du match de demain, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez vu mes réactions sur les réseaux sociaux et c’est pareil aujourd’hui. Rien ne change pour moi.Je répondrai à cette question en temps voulu, mais avec le match de demain, je ne souhaite pas en ajouter » a expliqué l’ex-défenseur central de Nottingham Forest. Pour connaître le fond de sa pensée, c’est sur son compte Instagram qu’il faut se rendre. Sur le réseau social, Moussa Niakhaté a été très clair. « Venez les chercher. Ils sont fous eux » a publié le défenseur de l’Olympique Lyonnais. Cette histoire n’a pas fini de faire parler et du côté de Paulo Fonseca, on espère que cela n’aura pas d’impact sur le niveau de performance et de concentration de son vice-capitaine.