Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow a confirmé ce mercredi qu'il était hors de question que le trophée gagné lors de la CAN en janvier dernier soit rendu au Maroc malgré la décision de la Confédération africaine de football (CAF).

« La Confédération africaine de football (CAF) est corrompue, et les réactions dans le monde entier suite à cette décision confirment l'indignation générale. Le président de la FSF est en discussion avec toutes les parties concernées. Le combat est loin d'être terminé. Je tiens à rassurer tout le peuple sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire est de son côté. La coupe ne quittera pas le pays », a prévenu Abdoulaye Sow. Dans un premier temps, le Sénégal a d'ores et déjà décidé de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

El Hadji Malick Diouf ne rendra pas la Coupe au Maroc

De son côté, Moussa Niakhaté, joueur de l'Olympique Lyonnais qui a gagné la CAN avec le Sénégal, a déjà mis au défi l'instance africaine du football de venir lui prendre sa médaille de gagnant et la coupe, avec une photo. « Venez les chercher. Ils sont fous eux ! », a lancé le joueur de l'OL. Son coéquipier en équipe du Sénégal, El Hadji Malick Diouf, a lui aussi mis la CAF devant ses responsabilités. « Le trophée se gagne sur le terrain, pas par e-mail », a lancé le joueur sénégalais de West Ham.