OL : Le retour d'Endrick au Real déjà menacé

L’OL a flairé le bon coup en parvenant à récupérer Endrick en prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance du Real Madrid. Le Brésilien espère retrouver confiance loin de la capitale espagnole.

Depuis son arrivée à l' OL , Endrick est plus motivé que jamais. Le talent brésilien veut prendre du plaisir sur le terrain au sein d’une équipe en reconstruction, qui fait confiance aux jeunes. Son objectif est d’enchaîner les buts afin de garder une chance d’être sélectionné avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Une fois son prêt terminé, il sera temps pour lui de faire le point sur son avenir au Real Madrid, car rien n’est encore gravé dans le marbre à en croire les dernières informations de Defensa Central.

Endrick, gros problème à venir au Real Madrid ?

Le média indique en effet que si Gonzalo Garcia continuait sur sa lancée, il pourrait s’imposer dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid au détriment d’Endrick. Le jeune attaquant espagnol a marqué les esprits face au Betis en inscrivant un triplé. Lors de la dernière Coupe du monde des clubs, il avait également fait bonne impression.

Avec l’absence de Kylian Mbappé, il pourrait devenir la principale menace pour Endrick lors de son retour à Madrid l’été prochain. La bataille est donc déjà lancée entre Garcia et Endrick pour une place de remplaçant de luxe avec les Merengues.

Encore sous contrat avec les pensionnaires du Santiago-Bernabéu jusqu’en juin 2030, Endrick pourrait donc être amené à quitter définitivement le Real Madrid lors de l’intersaison si le club ne comptait plus sur lui. Cependant, il lui sera difficile de rester à l’OL, qui est surtout considéré comme un tremplin pour relancer sa carrière et qui n’a pas les moyens de le recruter définitivement. Des clubs de Premier League continuent de suivre son profil de près.