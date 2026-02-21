L2 : L'ASSE enchaîne les victoires

ICONSPORT_356158_0027

En s'imposant ce samedi face à Laval (2-1) l'AS Saint-Etienne remonte à la deuxième place du classement de Ligue 2.
Et de trois. Depuis que Philippe Montanier a remplacé Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE, les Verts enchaînent les victoires. Cela n'a pas été facile ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, mais grâce à des buts signés Davitashvili (3e sp) et Boakye (38e), Saint-Étienne a dominé Laval, qui avait égalisé par Camara (1-1, 36e). Grâce à cette série, les Verts sont remontés à la deuxième place du classement de Ligue 2 à seulement deux points de Troyes. Le retour de l'ASSE est désormais sérieusement envisageable après le trou d'air connu avant la venue de Montanier.

