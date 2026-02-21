ICONSPORT_270034_0071
John Textor, patron d'Eagle Football Group

Viré, Caçapa paie les graves erreurs de Textor

Foot Mondial21 févr. , 22:00
parEric Bethsy
1
Dans le rouge, Botafogo a lancé un plan de restructuration et de réduction des coûts. C’est dans ce contexte que le club de John Textor a dû licencier de nombreux employés, y compris l’ancien Lyonnais Claudio Caçapa qui faisait partie du staff technique de l’équipe première.
Ça va mal à Botafogo. Sur le plan sportif, le club de Rio de Janeiro traverse une période compliquée avec une série en cours de six défaites toutes compétitions confondues. Mais la situation est encore plus inquiétante en dehors des terrains. En difficulté sur le plan financier, la formation détenue par John Textor a fini par payer Atlanta United pour le transfert de Thiago Almada, soit un montant de 25 millions d’euros nécessaire pour lever l’interdiction de recrutement ordonnée par la FIFA.

Autant dire que ce paiement n’a pas fait du bien aux finances de l'homme d'affaires américain. La preuve, Botafogo a lancé un plan de restructuration et de réduction des coûts. Une première vague de licenciements avait touché une quarantaine d'employés le 12 février dernier. Puis une deuxième a concerné plus de dix personnes cette semaine. Dans ce deuxième groupe figuraient principalement des employés dans les catégories de jeunes et dans la section féminine. Mais l’encadrement de l’équipe première masculine n’a pas non plus été épargnée.
En plus de Raphael Rezende, membre de la cellule de recrutement, Claudio Caçapa (49 ans) a aussi été poussé vers la sortie, annonce Globo Esporte. L’ancien défenseur central de l’Olympique Lyonnais faisait partie du staff technique de l’entraîneur Martin Anselmi, nommé au début de l’année 2026. De son côté, le Brésilien figurait dans l’organigramme de Botafogo depuis février 2025, lui qui avait joué les coachs intérimaires avant de tenir le rôle d’adjoint auprès de plusieurs coachs successifs. Désormais libre, Claudio Caçapa va tenter de relancer sa carrière ailleurs.
1
Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Les coups franc c'est facile puisque le gardien on aucune visibilité du ballon masqué par le mur

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Arrête de comparer les penalty et les coups francs tu passe encore plus pour une tache sur ce coups.

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Il a prouvé quoi en PL avec MU?

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Dijaya il est là et bien la lalala

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Tu compares les coups francs et les penaltys ? T’as déjà taper dans un ballon ? Tes épatant comme type toi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading