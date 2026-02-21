Viré, Caçapa paie les graves erreurs de Textor

Dans le rouge, Botafogo a lancé un plan de restructuration et de réduction des coûts. C’est dans ce contexte que le club de John Textor a dû licencier de nombreux employés, y compris l’ancien Lyonnais Claudio Caçapa qui faisait partie du staff technique de l’équipe première.

Ça va mal à Botafogo. Sur le plan sportif, le club de Rio de Janeiro traverse une période compliquée avec une série en cours de six défaites toutes compétitions confondues. Mais la situation est encore plus inquiétante en dehors des terrains. En difficulté sur le plan financier, la formation détenue par John Textor a fini par payer Atlanta United pour le transfert de Thiago Almada, soit un montant de 25 millions d’euros nécessaire pour lever l’interdiction de recrutement ordonnée par la FIFA.

Autant dire que ce paiement n’a pas fait du bien aux finances de l'homme d'affaires américain. La preuve, Botafogo a lancé un plan de restructuration et de réduction des coûts. Une première vague de licenciements avait touché une quarantaine d'employés le 12 février dernier. Puis une deuxième a concerné plus de dix personnes cette semaine. Dans ce deuxième groupe figuraient principalement des employés dans les catégories de jeunes et dans la section féminine. Mais l’encadrement de l’équipe première masculine n’a pas non plus été épargnée.

En plus de Raphael Rezende, membre de la cellule de recrutement, Claudio Caçapa (49 ans) a aussi été poussé vers la sortie, annonce Globo Esporte. L’ancien défenseur central de l’Olympique Lyonnais faisait partie du staff technique de l’entraîneur Martin Anselmi, nommé au début de l’année 2026. De son côté, le Brésilien figurait dans l’organigramme de Botafogo depuis février 2025, lui qui avait joué les coachs intérimaires avant de tenir le rôle d’adjoint auprès de plusieurs coachs successifs. Désormais libre, Claudio Caçapa va tenter de relancer sa carrière ailleurs.