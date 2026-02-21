Gagner à Lens et à Paris, Monaco y croit

Menée 2-0 à Lens, leader de la Ligue 1, l'AS Monaco s'est imposée 2-3. De quoi donner des idées à Sébastien Pocognoli avant le match à Paris.

Monaco n'a peur de personne

L'entraîneur de l'AS Monaco croit toujours à un exploit possible face aux champions d'Europe en titre. « J'ai toujours gardé ma ligne de conduite, sans écouter ce qui se disait à l'extérieur mais en m'appuyant sur ce qu'on fait à l'intérieur. On sait qu'on doit s'améliorer parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ce que je contrôle, c'est le quotidien, l'entraînement. Je n'ai pas perdu espoir. J'ai toujours été très positif, parfois même contre l'opinion (...) Gagner dans ce stade, avec ce public, contre une très belle équipe, ça donne beaucoup d'ondes positives pour le prochain match. On va chez le champion d'Europe, ce sera une mission difficile mais on a besoin d'y croire », a prévenu Sébastien Pocognoli.