ICONSPORT_335689_0254
Sébastien Pocognoli

Gagner à Lens et à Paris, Monaco y croit

Monaco21 févr. , 22:30
parClaude Dautel
2
Menée 2-0 à Lens, leader de la Ligue 1, l'AS Monaco s'est imposée 2-3. De quoi donner des idées à Sébastien Pocognoli avant le match à Paris.
Après avoir été battu au stade Louis-II en match aller des barrages de Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, le club de la Principauté se déplaçait samedi à Bollaert. Une bonne préparation avant le match retour programmé mercredi au Parc des Princes. Mais quand Monaco s'est retrouvé mené 2 à 0, il fallait être bien malin pour croire à un retournement de situation. Pourtant, Ansu Fati et ses coéquipiers ont renversé la tendance et battu le leader de Ligue 1 dans son antre. De quoi donner des espoirs à Sébastien Pocognoli, lequel souhaite que son équipe fasse la même chose à Paris.

Monaco n'a peur de personne

L'entraîneur de l'AS Monaco croit toujours à un exploit possible face aux champions d'Europe en titre. « J'ai toujours gardé ma ligne de conduite, sans écouter ce qui se disait à l'extérieur mais en m'appuyant sur ce qu'on fait à l'intérieur. On sait qu'on doit s'améliorer parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ce que je contrôle, c'est le quotidien, l'entraînement. Je n'ai pas perdu espoir. J'ai toujours été très positif, parfois même contre l'opinion (...) Gagner dans ce stade, avec ce public, contre une très belle équipe, ça donne beaucoup d'ondes positives pour le prochain match. On va chez le champion d'Europe, ce sera une mission difficile mais on a besoin d'y croire », a prévenu Sébastien Pocognoli.
En attendant le match face au Paris Saint-Germain, l'AS Monaco réduit son écart avec l'OM et Lens et n'a donc pas totalement renoncé à l'idée de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via le championnat. Le PSG le sait, la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 ne sera peut-être pas aussi facile que la victoire à Monaco pouvait le laisser espérer.
2
Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Finaliste de l europa league en 2021 et vice champion de PL le championnat le plus relevé au monde

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Les coups franc c'est facile puisque le gardien on aucune visibilité du ballon masqué par le mur

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Arrête de comparer les penalty et les coups francs tu passe encore plus pour une tache sur ce coups.

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Il a prouvé quoi en PL avec MU?

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

Dijaya il est là et bien la lalala

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

