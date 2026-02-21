Gagner à Lens et à Paris, Monaco y croit

Menée 2-0 à Lens, leader de la Ligue 1, l'AS Monaco s'est imposée 2-3. De quoi donner des idées à Sébastien Pocognoli avant le match à Paris.
Après avoir été battu au stade Louis-II en match aller des barrages de Ligue des champions
par le Paris Saint-Germain, le club de la Principauté se déplaçait samedi à Bollaert. Une bonne préparation avant le match retour programmé mercredi au Parc des Princes. Mais quand Monaco s'est retrouvé mené 2 à 0, il fallait être bien malin pour croire à un retournement de situation. Pourtant, Ansu Fati et ses coéquipiers ont renversé la tendance et battu le leader de Ligue 1
dans son antre. De quoi donner des espoirs à Sébastien Pocognoli, lequel souhaite que son équipe fasse la même chose à Paris.
Monaco n'a peur de personne
L'entraîneur de l'AS Monaco croit toujours à un exploit possible face aux champions d'Europe en titre. « J'ai toujours gardé ma ligne de conduite, sans écouter ce qui se disait à l'extérieur mais en m'appuyant sur ce qu'on fait à l'intérieur. On sait qu'on doit s'améliorer parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ce que je contrôle, c'est le quotidien, l'entraînement. Je n'ai pas perdu espoir. J'ai toujours été très positif, parfois même contre l'opinion (...) Gagner dans ce stade, avec ce public, contre une très belle équipe, ça donne beaucoup d'ondes positives pour le prochain match. On va chez le champion d'Europe, ce sera une mission difficile mais on a besoin d'y croire », a prévenu Sébastien Pocognoli.
En attendant le match face au Paris Saint-Germain, l'AS Monaco réduit son écart avec l'OM et Lens et n'a donc pas totalement renoncé à l'idée de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via le championnat. Le PSG
le sait, la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 ne sera peut-être pas aussi facile que la victoire à Monaco pouvait le laisser espérer.