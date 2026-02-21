le real l ejecte la reponse osee de vinicius vinicius 22 396532

Prestianni va demander des excuses et de l’argent à Vinicius

Ligue des Champions21 févr. , 21:30
parEric Bethsy
Accusé de racisme lors du match de Ligue des Champions contre le Real Madrid (0-1) mardi, Gianluca Prestianni se serait défendu auprès de l’UEFA en évoquant un terme homophobe. Une version démentie par l’agent de l’ailier de Benfica qui envisage de contre-attaquer.
L’affaire Vinicius Junior est loin d’être terminée. Mardi soir, lors du match de Ligue des Champions remporté à Lisbonne, l’ailier du Real Madrid a entendu Gianluca Prestianni le traiter de singe. Le milieu offensif de Benfica dément malgré les témoignages d’autres Merengue comme le Français Kylian Mbappé. Il n’empêche que l’UEFA a ouvert une enquête durant laquelle l’Argentin se serait enfoncé. Selon sa version donnée à l’instance européenne, l’accusé aurait prononcé un terme homophobe et non raciste. Une information contredite par son agent Gaston Fernandez.
« Tout ce qui a été publié sur ce que Gianluca Prestianni a vraiment dit dans les investigations de l'UEFA est faux, a réagi le représentant du Lisboète auprès du média Win-Win. Personne n'a pris contact avec nous de manière officielle pour nous informer sur les possibles sanctions liées à cette affaire. Après le communiqué écrit par Benfica, nous ne souhaitons plus nous exprimer sur ce sujet. Nous avons déjà clairement dit que ça ne s'était pas passé comme ils ont essayé de le présenter. A partir de maintenant, tout ce qui nous importe, c'est d'amener de la tranquillité et du calme au joueur. »

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du BenficaReal : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica
Pendant ce temps-là, Gianluca Prestianni et son entourage espèrent que l’UEFA finira par l’innocenter. Et c’est à ce moment que le clan argentin prévoit de réclamer des excuses publiques à Vinicius Junior, ainsi qu’une compensation financière pour le préjudice. « Quand tout sera terminé, nous réfléchirons tranquillement à la meilleure décision à prendre », a confirmé son agent Gaston Fernandez. On se serait donc trompé de victime dans cette affaire.
