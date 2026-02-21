ICONSPORT_355909_0197

L1 : Toulouse prive le Paris FC du hold-up

Ligue 121 févr. , 20:56
parMehdi Lunay
0
23e journée de Ligue 1
Stadium
Toulouse-Paris FC 1-1
Buts : Vignolo (88e) pour Toulouse ; Munetsi (39e) pour le Paris FC
Ecrasé par Lens 5-0 samedi dernier, le Paris FC était en crise avant de débarquer à Toulouse. Le promu parisien souffrait logiquement en début de match. Toulouse dominait mais Trapp veillait au grain. Le gardien allemand était néanmoins battu par Methalie (22e) mais le hors-jeu en amont d'Hidalgo annulait le but toulousain. Le PFC prenait les devants contre le cours du jeu via Munetsi. Après la pause, Toulouse poussait encore mais se montrait très maladroit. Le but attendu par le Stadium venait à quelques minutes du terme. Esseulé, Vignolo coupait un corner au second poteau.
Ce match nul permet à Toulouse de stopper sa série de défaites et de pointer au 9e rang (31 points). Paris rate une belle occasion de faire le trou avec la zone rouge. Les Parisiens demeurent 15es avec 23 points, 6 de plus que le barragiste Auxerre.

Ligue 1

21 février 2026 à 19:00
Toulouse
Vignolo87'
1
1
Match terminé
Paris
Munetsi39'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Simon
ParisParis
But
87
J. Vignolo
ToulouseToulouse
Remplacement
86
ENTRE
M. Sauer
ToulouseToulouse
SORT
P. Diop
ToulouseToulouse
Remplacement
85
ENTRE
M. Simon
ParisParis
SORT
I. Kebbal
ParisParis
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52231715442024
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading