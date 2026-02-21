L1 : Toulouse prive le Paris FC du hold-up

23e journée de Ligue 1

Stadium

Toulouse-Paris FC 1-1

Buts : Vignolo (88e) pour Toulouse ; Munetsi (39e) pour le Paris FC

Ecrasé par Lens 5-0 samedi dernier, le Paris FC était en crise avant de débarquer à Toulouse. Le promu parisien souffrait logiquement en début de match. Toulouse dominait mais Trapp veillait au grain. Le gardien allemand était néanmoins battu par Methalie (22e) mais le hors-jeu en amont d'Hidalgo annulait le but toulousain. Le PFC prenait les devants contre le cours du jeu via Munetsi. Après la pause, Toulouse poussait encore mais se montrait très maladroit. Le but attendu par le Stadium venait à quelques minutes du terme. Esseulé, Vignolo coupait un corner au second poteau.

Ce match nul permet à Toulouse de stopper sa série de défaites et de pointer au 9e rang (31 points). Paris rate une belle occasion de faire le trou avec la zone rouge. Les Parisiens demeurent 15es avec 23 points, 6 de plus que le barragiste Auxerre.