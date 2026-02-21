Esp : Le Real Madrid tombe à Osasuna

En déplacement à Osasuna, le Real Madrid a été battu (2-1) ce samedi. Menés au score, les Merengue avaient réussi à égaliser par Vinicius Jr (1-1, 73e).

Mais à l'entame du temps additionnel, Raul Garcia marquait le but de la victoire pour les locaux (2-1, 90e+1). Avec ce résultat, le Barça peut reprendre la tête de la Liga en cas de victoire dimanche à domicile contre Levante.