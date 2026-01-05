ICONSPORT_279926_0017 (1)
Ruben Kluivert OL

OL : Ruben Kluivert regarde Kylian Mbappé dans les yeux

OL05 janv. , 17:30
parClaude Dautel
1
Souvent critiqué en début de saison, Ruben Kluivert monte clairement en puissance avec l'OL. Sa pointe de vitesse stratosphérique y contribue. 
Avant d'entamer un mois de décembre qui a relancé l'Olympique Lyonnais, le défenseur néerlandais ressemblait à une grosse erreur de casting dans le mercato rhodanien. Cependant, le fils de Patrick Kluivert a réussi le pari de faire changer d'avis les supporters de l'OL, et désormais plus personne n'espère que les dirigeants pousseront dehors le joueur arrivé pour 3,78ME en provenance de Casa Pia. Samedi, lors de la victoire lyonnaise à Monaco, Ruben Kluivert a mis la misère à Mika Biereth. Et sur la pelouse du Stade Louis II, entourée d'une piste d'athlétisme, le joueur néerlandais de 24 ans a prouvé qu'il était capable de faire des courses dignes non pas d'un Usain Bolt, mais d'un Kylian Mbappé. D'ailleurs, comme le relate Le Progrès, Kluivert n'est pas loin d'être aussi rapide que la star française du Real Madrid.

Mbappé juste devant Kluivert

Tandis que Kylian Mbappé avait été mesuré à 37km/h lors de son fameux contre face à l'Argentine lors du Mondial 2018 en Russie, Ruben Kluivert n'est pas très loin derrière. « La dernière fois qu’on m’a mesuré ma pointe de vitesse, j’avais atteint les 36,8 km/h », témoigne le joueur néerlandais. Cet hiver, le quotidien sportif espagnol AS avait flashé les joueurs engagés en Ligue des champions, et le plus rapide était Loïs Openda, le joueur de la Juventus, chronométré à 36,2km/h. De son côté, Bradley Barcola, l'ancien joueur de l'OL désormais au PSG, avait fait une pointe à 35km/h. 
A ce rythme, et s'il confirme ses dernières prestations, les interrogations sur son avenir à l'Olympique Lyonnais vont à présent disparaître. Il se pourrait même que son prix soit considéré comme étant raisonnable. Un sacré exploit quand on se souvient de ce qu'il disait sur les réseaux sociaux il y a encore quelques semaines sur Ruben Kluivert. Le football, il a changé comme disait Kylian Mbappé...
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Ruben Kluivert regarde Kylian Mbappé dans les yeux

A cette vitesse, il pourra filer vite...

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Elles ne sont pas respectés donc bon....

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Du coup, le but de Lorient contre les Nantais aurait du être refusé... selon la loi. Mais ça ne s'est pas passé comme cela... C'est selon l'Equipe qui joue et de l'arbitre (central et ds la VAR)... Pour moi, c'est juste que Rulli s'est grave chié dessus car le ballon allait quand mm ds les buts..

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

ou sinon volé au Real et a l Atalanta. mais ca ne compte pas hein. t es gentil..

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

bravo ton racisme te fais honneur. une belle sous merde quoi...... regarde un peu les infos dans ta ville vas....... cretin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

