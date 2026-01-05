OL : Ruben Kluivert regarde Kylian Mbappé dans les yeux

Souvent critiqué en début de saison, Ruben Kluivert monte clairement en puissance avec l'OL. Sa pointe de vitesse stratosphérique y contribue.

Le Progrès, Kluivert n'est pas loin d'être aussi rapide que la star française du Real Madrid. Avant d'entamer un mois de décembre qui a relancé l'Olympique Lyonnais, le défenseur néerlandais ressemblait à une grosse erreur de casting dans le mercato rhodanien. Cependant, le fils de Patrick Kluivert a réussi le pari de faire changer d'avis les supporters de l'OL, et désormais plus personne n'espère que les dirigeants pousseront dehors le joueur arrivé pour 3,78ME en provenance de Casa Pia. Samedi, lors de la victoire lyonnaise à Monaco, Ruben Kluivert a mis la misère à Mika Biereth. Et sur la pelouse du Stade Louis II, entourée d'une piste d'athlétisme, le joueur néerlandais de 24 ans a prouvé qu'il était capable de faire des courses dignes non pas d'un Usain Bolt, mais d'un Kylian Mbappé. D'ailleurs, comme le relate, Kluivert n'est pas loin d'être aussi rapide que la star française du Real Madrid.

Mbappé juste devant Kluivert

La dernière fois qu’on m’a mesuré ma pointe de vitesse, j’avais atteint les 36,8 km/h », témoigne le joueur néerlandais. Cet hiver, le quotidien sportif espagnol Tandis que Kylian Mbappé avait été mesuré à 37km/h lors de son fameux contre face à l'Argentine lors du Mondial 2018 en Russie, Ruben Kluivert n'est pas très loin derrière. «», témoigne le joueur néerlandais. Cet hiver, le quotidien sportif espagnol AS avait flashé les joueurs engagés en Ligue des champions, et le plus rapide était Loïs Openda, le joueur de la Juventus, chronométré à 36,2km/h. De son côté, Bradley Barcola, l'ancien joueur de l'OL désormais au PSG, avait fait une pointe à 35km/h.

A ce rythme, et s'il confirme ses dernières prestations, les interrogations sur son avenir à l'Olympique Lyonnais vont à présent disparaître. Il se pourrait même que son prix soit considéré comme étant raisonnable. Un sacré exploit quand on se souvient de ce qu'il disait sur les réseaux sociaux il y a encore quelques semaines sur Ruben Kluivert. Le football, il a changé comme disait Kylian Mbappé...