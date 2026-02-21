TV : Canal+ veut revenir, De Tavernost refuse

Avant la création de Ligue 1+, Canal+ avait tenté de s’entendre avec la Ligue de Football Professionnel. Mais l’ancien président de LFP Media Nicolas de Tavernost s’y était opposé.

A peine parti , l’ancien patron de LFP Media Nicolas de Tavernost se retrouve pointé du doigt. L’attaque vient de Jean-Pierre Rivère qui lui reproche la création de Ligue 1+. L’été dernier, alors que la Ligue de Football Professionnel cherchait désespérément un diffuseur, l’instance avait opté pour la mise en place de sa propre chaîne. Un pari risqué et qui s’avère peu pertinent quelques mois plus tard, alors que le président du Gym assure que d’autres solutions étaient possibles.

« Je pense que Ligue 1+, c'est une erreur stratégique qu'on a faite, a confié le dirigeant azuréen à Nice-Matin. On avait 400 millions d'Amazon. Quand on va négocier pour Amazon et qu'on vous dit "ce n'est pas assez 400 millions, on se fout de notre gueule…", vous allez voir Amazon et vous leur dites qu'il faut donner une caution personnelle du propriétaire, chose qui est faite après une journée de négociations, et puis vous lui dites à la fin "excusez-moi mais au bout de deux ans, il faut qu'on puisse sortir éventuellement". Un diffuseur, s'il n'a pas cinq ans au minimum, il ne s'en sort pas. Donc Amazon, ça a été une erreur stratégique. On aurait gardé Amazon, on aurait eu 400 millions plus le reste, on serait plutôt à 680-700 millions. »

Canal+ était prêt à revenir - Jean-Pierre Rivère

« Après, j'avais engagé des discussions avec Canal+ et ils étaient prêts à revenir dans le jeu, a révélé Jean-Pierre Rivère. Nicolas de Tavernost a considéré que ce n'était pas la bonne solution, il a considéré que la bonne solution c'était Ligue 1+. On soutient la chaîne bien évidemment, mais aujourd'hui on voit bien que malheureusement les résultats ne sont pas là. Vous avez des présidents de club qui sont montés au créneau et qui ont dit qu'il fallait la chaîne et aujourd'hui le constat c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Parce que Ligue 1+ n'est pas condamné bien sûr, mais je pense que c'est un mauvais choix. »

Selon lui, la Ligue de Football Professionnel ferait mieux d’abandonner sa chaîne et de privilégier un diffuseur classique. « Il est grand temps qu'à un moment on remette tout ça d'équerre et qu'on revienne à des choses saines telles qu'elles doivent être pour moi. Mais là-dessus, on peut avoir 18 présidents et 18 avis différents », a regretté le président du Gym, dont l’avis ne fait visiblement pas l’unanimité chez ses homologues.