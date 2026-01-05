ICONSPORT_281139_0001

OL : Endrick jure de faire un énorme cadeau à Lyon

OL05 janv. , 16:00
parClaude Dautel
2
Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'OL, Endrick était officiellement présenté ce lundi. L'occasion pour l'attaquant brésilien de faire de belles promesses à son nouveau club. 
N'étant pas qualifié pour le déplacement de samedi à Monaco, c'est le week-end prochain qu'Endrick fera ses grands débuts sous le maillot de l'Olympique Lyonnais à l'occasion du déplacement en Coupe de France à Lille. Alors, avant les grands débuts de la star brésilienne prêtée sans option d'achat par le Real Madrid, le club rhodanien avait organisé ce lundi une conférence de presse pour présenter celui qui est l'un des joueurs les plus attendus de cette deuxième partie de saison en Ligue 1. Endrick n'a pas fait profil bas, alors même que son temps de jeu a été très faible à Madrid, et il a franchement annoncé qu'il avait décidé de rejoindre l'Olympique Lyonnais pour ramener un trophée dans la capitale des Gaules. 

Endrick n'est pas venu faire du tourisme à Lyon

Déterminé à convaincre Carlo Ancelotti qu'il fallait compter sur lui pour le Mondial 2026, Endrick est direct. « Mon objectif personnel c'est d'aider Lyon. Je veux jouer et gagner. Je veux gagner des titres avec l'OL, les mener en haut du classement et arriver à des phases finales. Je suis un gars qui veut toujours gagner, a prévenu l’avant-centre brésilien avant de parler de la Seleçao. J'ai eu Carlo Ancelotti avant de signer. Il m'a donné ses instructions. Il m'a dit ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Cela m'a réellement touché. Il m'a dit: 'Pars, joue et développe ton football.' J'ai toujours suivi ses conseils. Je me suis donc dit: 'Go, j'y vais.' »
Du côté des dirigeants lyonnais, on a profité de cette conférence de presse pour nier l'existence d'une clause qui imposerait à Paulo Fonseca de faire jouer Endrick au moins 25 matchs sous peine d'une indemnité financière à payer au Real Madrid. « On a publié tout ce qu'il faut publier à l'annonce du prêt. On va payer un prix maximum de prêt, point. Il n'y a rien d'autre dans le contrat », a précisé Michael Gerlinger afin de mettre un terme à cette rumeur.
2
