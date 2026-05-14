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Parc des Princes - PSG

Le PSG a besoin d'un stade de 200.000 places en urgence

PSG14 mai , 20:00
parQuentin Mallet
0
A l'occasion de la finale de la Ligue des champions qui se jouera le 30 mai prochain face à Arsenal, le Paris Saint-Germain prévoit d'ouvrir le Parc des Princes pour une projection sur grand écran comme l'an dernier. Mais au regard du nombre de demandes, il faudrait un stade de 200 000 places pour satisfaire tout le monde.
Après sa double confrontation victorieuse en demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG a obtenu son billet pour une deuxième finale consécutive. A 90 minutes de réaliser un back-to-back historique pour le football français, le club de la capitale pourra compter sur au moins 17 000 de ses supporters à Budapest pour affronter Arsenal, son adversaire en finale. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de billets, la direction parisienne a toutefois pensé à faire la même chose que l'an dernier : ouvrir le Parc des Princes pour une projection sur écran géant. Seul problème, en seulement trois jours, le PSG a reçu plus de 200 000 demandes.

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Le PSG affichera complet au Parc des Princes

Pour un stade de 48 000 places, cela risque d'être bien compliqué de faire rentrer le quadruple. Le club de la capitale a d'ailleurs apporté quelques précisions sur la billetterie. Pour pouvoir obtenir son ticket d'accès au Parc des Princes pour le soir de la finale, les supporters devront payer 19 euros, alors que le coup d'envoi de la vente est prévu le mardi 19 mai prochain.
Pour les supporters qui auront la chance d'obtenir leur place, le PSG a prévu du lourd. « Des artistes issus de la scène parisienne » seront conviés pour animer l'avant-match, alors que « les portes du Parc des Princes ouvriront dès 14h00 et les animations commenceront dès 15h00 », précise le club. Comme pour les billets pour la finale à Budapest, les supporters devront faire vite.
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Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis

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@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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