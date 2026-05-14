Le PSG a besoin d'un stade de 200.000 places en urgence

A l'occasion de la finale de la Ligue des champions qui se jouera le 30 mai prochain face à Arsenal, le Paris Saint-Germain prévoit d'ouvrir le Parc des Princes pour une projection sur grand écran comme l'an dernier. Mais au regard du nombre de demandes, il faudrait un stade de 200 000 places pour satisfaire tout le monde.

Après sa double confrontation victorieuse en demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG a obtenu son billet pour une deuxième finale consécutive. A 90 minutes de réaliser un back-to-back historique pour le football français, le club de la capitale pourra compter sur au moins 17 000 de ses supporters à Budapest pour affronter Arsenal, son adversaire en finale. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de billets, la direction parisienne a toutefois pensé à faire la même chose que l'an dernier : ouvrir le Parc des Princes pour une projection sur écran géant. Seul problème, en seulement trois jours, le PSG a reçu plus de 200 000 demandes.

Le PSG affichera complet au Parc des Princes

Pour un stade de 48 000 places, cela risque d'être bien compliqué de faire rentrer le quadruple. Le club de la capitale a d'ailleurs apporté quelques précisions sur la billetterie. Pour pouvoir obtenir son ticket d'accès au Parc des Princes pour le soir de la finale, les supporters devront payer 19 euros, alors que le coup d'envoi de la vente est prévu le mardi 19 mai prochain.

Pour les supporters qui auront la chance d'obtenir leur place, le PSG a prévu du lourd. « Des artistes issus de la scène parisienne » seront conviés pour animer l'avant-match, alors que « les portes du Parc des Princes ouvriront dès 14h00 et les animations commenceront dès 15h00 », précise le club. Comme pour les billets pour la finale à Budapest, les supporters devront faire vite.