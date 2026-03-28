L'OL ne suffit pas, terrible nouvelle pour Endrick

Convoqué par Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux du mois de mars avec le Brésil, Endrick a profité de ses bonnes performances avec l’OL pour revenir en Seleçao. Mais cela ne suffit pas pour prétendre à une place de titulaire.

Inutilisé au Real Madrid lors de la première partie de saison, Endrick a tenté le pari de se relancer à l’Olympique Lyonnais . Le Brésilien est irrégulier, mais ses coups d’éclat lui ont permis de taper dans l’oeil de Carlo Ancelotti. L’attaquant de 19 ans a été sélectionné par l’entraîneur italien pour les matchs amicaux du Brésil contre la France et la Croatie. Une satisfaction pour le joueur prêté par le Real Madrid à Lyon, qui espère désormais participer à la Coupe du monde en juin prochain. Endrick espère néanmoins disposer de temps de jeu face aux Croates pour marquer des points dans l’esprit de son sélectionneur.

Car face à la France, l’attaquant de l’OL est resté cloué au banc. La preuve que ses bonnes performances en Ligue 1 ne suffisent pas pour convaincre Carlo Ancelotti de lui faire davantage confiance comme le souligne le journal AS. Le quotidien espagnol, qui suit de près l’actualité du Real Madrid et donc de son attaquant Endrick, souligne que Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha ou encore Vinicius Junior, titulaires contre la France, sont très loin devant Endrick dans la hiérarchie des attaquants brésiliens. Certains joueurs considérés comme des jokers de luxe ont aussi les faveurs de Carlo Ancelotti au contraire d’Endrick : Luiz Henrique, Joao Pedro ou encore Igor Thiago sont entrés face aux Bleus, au contraire du Lyonnais.

Lire aussi Endrick provoque un clash après France-Brésil

« Le dernier but d'Endrick pour le Brésil remonte à juin 2024 , au sommet de sa carrière, alors qu'il promettait de battre tous les records de précocité internationale. Aujourd'hui, à 19 ans, avec les mêmes attentes élevées et un contexte qu'il a déjà connu au Real Madrid, c'est à lui de convaincre Ancelotti » conclut le média espagnol, qui se demande si Endrick aura l’occasion de gagner des points dans l’optique de la Coupe du monde face à la Croatie. Une fin de saison en boulet de canon avec l’Olympique Lyonnais lui serait également bien utile pour s’imposer (enfin) comme une solution viable aux yeux du staff de la Seleçao.