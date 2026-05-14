avec son nouveau bijou barcelone veut coiffer madrid santiago bernabeu 2 382421

Real Madrid - Oviedo : les compos (21h30 sur beIN Sports 1)

Liga14 mai , 20:21
parAlexis Rose
0
36e journée de Liga :
La compo du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras - Tchouaméni, Camavinga - Brahim Díaz, Mastantuono, Vinicius - Gonzalo Garcia.
La compo d'Oviedo : Escandell - Nacho Vidal, Bailly, Costas, Alhassane - Chaira, Fonseca, Colombatto, Thiago Fernandez - Reina, Fede Viñas.

La Liga

14 mai 2026 à 21:30
Real Madrid
García Torres44'
1
0
Real Oviedo
Chronologie
Composition
Statistiques
But
44
G. García Torres
Real MadridReal Madrid
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Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis

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@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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