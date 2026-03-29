OL : Endrick déçoit à Lyon, sa valeur augmente !

Après des débuts prometteurs à l'OL, Endrick a beaucoup plus de mal dans le jeu et devant le but. Certains supporters et observateurs parlent déjà de génie surcoté mais le marché voit les choses autrement.

Attendu impatiemment par les supporters lyonnais cet hiver, Endrick n'offre pas le rendement espéré. En Ligue 1, le nouvel attaquant de l' Olympique Lyonnais n'a fait qu'une victime le FC Metz. La lanterne rouge messine avait cédé trois fois dans le même match. C'est plus difficile depuis pour le Brésilien, souvent individualiste et limité dans ses initiatives. De quoi lui attirer les foudres de certains supporters rhodaniens et de journalistes. Pour eux, le phénomène du Real Madrid est clairement surcoté.

Endrick a pris 10 millions d'euros à l'OL

Une analyse qui n'est pas partagée par le marché des transferts. Comme le fait remarquer le site Olympique et Lyonnais, Transfermarkt a revu à la hausse la valeur d'Endrick depuis le début de son aventure lyonnaise. Avant de débarquer à l'OL, le joueur brésilien valait 25 millions d'euros. Deux mois plus tard, son prix est estimé à 35 millions d'euros environ. Le célèbre site de cotation est sensible aux statistiques très correctes de l'attaquant en France : 6 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une hausse de prix qui fait surtout le bonheur du Real Madrid. Si les Merengue choisissent de se débarrasser d'Endrick l'été prochain, ils peuvent espérer en tirer un bon prix. Pour rappel, le club de Florentino Perez avait déboursé 60 millions d'euros hors bonus pour le faire venir de Palmeiras. Avec plusieurs candidats anglais sur le joueur de 19 ans, une bonne partie de cette somme peut être remboursée dans quelques mois. Si cette vente se concrétise, Lyon pourra être grandement remercié par le Real Madrid.