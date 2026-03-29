ICONSPORT_362839_0011
Endrick

OL : Endrick déçoit à Lyon, sa valeur augmente !

OL29 mars , 14:30
parMehdi Lunay
1
Après des débuts prometteurs à l'OL, Endrick a beaucoup plus de mal dans le jeu et devant le but. Certains supporters et observateurs parlent déjà de génie surcoté mais le marché voit les choses autrement.
Attendu impatiemment par les supporters lyonnais cet hiver, Endrick n'offre pas le rendement espéré. En Ligue 1, le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a fait qu'une victime le FC Metz. La lanterne rouge messine avait cédé trois fois dans le même match. C'est plus difficile depuis pour le Brésilien, souvent individualiste et limité dans ses initiatives. De quoi lui attirer les foudres de certains supporters rhodaniens et de journalistes. Pour eux, le phénomène du Real Madrid est clairement surcoté.

Endrick a pris 10 millions d'euros à l'OL

Une analyse qui n'est pas partagée par le marché des transferts. Comme le fait remarquer le site Olympique et Lyonnais, Transfermarkt a revu à la hausse la valeur d'Endrick depuis le début de son aventure lyonnaise. Avant de débarquer à l'OL, le joueur brésilien valait 25 millions d'euros. Deux mois plus tard, son prix est estimé à 35 millions d'euros environ. Le célèbre site de cotation est sensible aux statistiques très correctes de l'attaquant en France : 6 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.
Une hausse de prix qui fait surtout le bonheur du Real Madrid. Si les Merengue choisissent de se débarrasser d'Endrick l'été prochain, ils peuvent espérer en tirer un bon prix. Pour rappel, le club de Florentino Perez avait déboursé 60 millions d'euros hors bonus pour le faire venir de Palmeiras. Avec plusieurs candidats anglais sur le joueur de 19 ans, une bonne partie de cette somme peut être remboursée dans quelques mois. Si cette vente se concrétise, Lyon pourra être grandement remercié par le Real Madrid.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_362628_0115
LOSC

Une valeur sûre du LOSC vide son casier

ICONSPORT_361642_0228
OM

L'OM lance l'assaut pour Gabriel Martinelli

Hein ICONSPORT_361341_0268
ASSE

L2 : Gauthier Hein en route pour l'ASSE ?

Remadnia ICONSPORT_279481_0172
OM

OM : Said Remadnia de Marseille au Real, ça discute

Fil Info

29 mars , 15:30
Une valeur sûre du LOSC vide son casier
29 mars , 15:00
L'OM lance l'assaut pour Gabriel Martinelli
29 mars , 14:00
L2 : Gauthier Hein en route pour l'ASSE ?
29 mars , 13:40
OM : Said Remadnia de Marseille au Real, ça discute
29 mars , 13:20
Griezmann signe à Orlando et se fait massacrer
29 mars , 13:00
EdF : Il ne joue pas au PSG, Deschamps refuse de le virer
29 mars , 12:40
Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia
29 mars , 12:20
OL : Textor scandalisé, les autorités le lâchent aussi
29 mars , 12:00
Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Derniers commentaires

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Surtout que bientôt le PSG sera encore plus valoriser avec l achat du PARC..rénover et agrandi..avec beaucoup plus de loges tout le long du stade ce qui rapporte le plus le PARC a environ 57 000 un vrai petit bijou ..pas un stade ailleur hors de PANAME un stade populaire de 80 000.....ça rapporterai beaucoup moins .

Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia

Ils suceraient encore plus l'om

OL : Endrick déçoit à Lyon, sa valeur augmente !

Endrick en quoi il déçoit à l'OL ... en 3 mois il a été décisif une quinzaine de fois !

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Saadé c'est un businessman malin pas un suporter, il n'achetera qu'à bon prix. Il a profité du COVID pour s'enrichir par milliards sur le dos des consommateurs, des TPE et des PME pour ensuite racheter dans tous les sens... Un vrai requin sans foi ni loi

Un richissime investisseur à l'OM, McCourt parle enfin

Oui maintenant les sommes sont encore plus grandes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading