OL : Le problème numéro 1 bientôt réglé

L’OL s’est incliné face à Monaco ce dimanche en Ligue 1. Une défaite qui plonge encore un peu plus les Gones dans l’incertitude à l’approche du sprint final.

L’ Olympique Lyonnais traverse une période très difficile et va devoir se reprendre sous peine de voir ses objectifs tomber les uns après les autres. Les hommes de Paulo Fonseca ont conclu une semaine catastrophique en s’inclinant à domicile face à Monaco, un concurrent direct pour le top 4. Les Rhodaniens semblent émoussés et sans idées alors que la fin de saison approche à grands pas. La frustration commence à se faire sentir à Lyon : contre Monaco, Jorge Maciel a été exclu, tout comme Nicolas Tagliafico. Pour certains observateurs, ce moment de vérité en Ligue 1 pourrait être trop difficile à gérer sur le plan nerveux pour un groupe qui n’était pas censé connaître une telle saison sur le papier.

L'OL, c'est plus grave que prévu ?

« Il faut se souvenir d’où revenait cette équipe en début de saison, elle n’était pas formatée pour se retrouver là où elle est aujourd’hui. (...) Dimanche, c’est la première fois que je voyais les joueurs aussi réactifs sur des décisions de l’arbitre, j’avais l’impression qu’on forçait un peu le trait, qu’il y avait de la nervosité dans le staff aussi. Dans sa chronique pour Le Progrès , Sidney Govou a notamment donné son avis sur ce sujet :

Il va falloir s’accrocher pour rester dans la course, avec des équipes comme Lille ou Monaco, et peut-être Rennes, mieux armées et qui vont pousser fort, mais l’OL est encore 4e. La trêve devrait faire du bien pour refaire un peu de jus, ce sera hyper important pour le staff de bien gérer cette fin de saison ».

L’OL affrontera Angers après la trêve internationale, et une réaction sera vivement attendue de la part des Gones. Paulo Fonseca disposera de quelques jours pour préparer les ajustements nécessaires afin de relancer une dynamique positive. La concurrence pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions est féroce, et il est difficile de prédire aujourd’hui quelles équipes réussiront à compléter le top 4.