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OL : Le problème numéro 1 bientôt réglé

OL24 mars , 9:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL s’est incliné face à Monaco ce dimanche en Ligue 1. Une défaite qui plonge encore un peu plus les Gones dans l’incertitude à l’approche du sprint final.
L’Olympique Lyonnais traverse une période très difficile et va devoir se reprendre sous peine de voir ses objectifs tomber les uns après les autres. Les hommes de Paulo Fonseca ont conclu une semaine catastrophique en s’inclinant à domicile face à Monaco, un concurrent direct pour le top 4. Les Rhodaniens semblent émoussés et sans idées alors que la fin de saison approche à grands pas. La frustration commence à se faire sentir à Lyon : contre Monaco, Jorge Maciel a été exclu, tout comme Nicolas Tagliafico. Pour certains observateurs, ce moment de vérité en Ligue 1 pourrait être trop difficile à gérer sur le plan nerveux pour un groupe qui n’était pas censé connaître une telle saison sur le papier.

L'OL, c'est plus grave que prévu ? 

Dans sa chronique pour Le Progrès, Sidney Govou a notamment donné son avis sur ce sujet : « Il faut se souvenir d’où revenait cette équipe en début de saison, elle n’était pas formatée pour se retrouver là où elle est aujourd’hui. (...) Dimanche, c’est la première fois que je voyais les joueurs aussi réactifs sur des décisions de l’arbitre, j’avais l’impression qu’on forçait un peu le trait, qu’il y avait de la nervosité dans le staff aussi.
Il va falloir s’accrocher pour rester dans la course, avec des équipes comme Lille ou Monaco, et peut-être Rennes, mieux armées et qui vont pousser fort, mais l’OL est encore 4e. La trêve devrait faire du bien pour refaire un peu de jus, ce sera hyper important pour le staff de bien gérer cette fin de saison ».

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L’OL affrontera Angers après la trêve internationale, et une réaction sera vivement attendue de la part des Gones. Paulo Fonseca disposera de quelques jours pour préparer les ajustements nécessaires afin de relancer une dynamique positive. La concurrence pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions est féroce, et il est difficile de prédire aujourd’hui quelles équipes réussiront à compléter le top 4.
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A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

OL : Le problème numéro 1 bientôt réglé

Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Donc de m.rde réuni ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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