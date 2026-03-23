Ligue 1
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TV : PSG-OL sera bien diffusé sur Ligue 1+

Ligue 123 mars , 14:40
parClaude Dautel
1
Les supporters de l'OL ont été surpris de constater dimanche que le match de leur équipe contre l'AS Monaco n'était pas donné sur la chaîne Ligue 1+ mais sur Beinsports. Qu'ils soient rassurés, le choc Paris SG-Olympique Lyonnais sera bien sur la chaîne de la Ligue 1 le dimanche 19 avril à 20h45
Vendredi 17 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
RC Lens – Toulouse FC
Samedi 18 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
FC Lorient – Olympique de Marseille
Samedi 18 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
Angers SCO – Havre AC
Samedi 18 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
LOSC Lille – OGC Nice
Dimanche 19 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
AS Monaco – AJ Auxerre
Dimanche 19 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
RC Strasbourg Alsace – Stade Rennais FC
FC Nantes – Stade Brestois 29
FC Metz – Paris FC
Dimanche 19 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais
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Derniers commentaires

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Allez hop toi pareil que le Sergio je vous réponds plus. Remettez l'option bloqué par pitié ! 👊⚽

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

J'avoue que la blessure du Monégasque était énorme, il est reparti aussitot.

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Dirty Mais t'est vraiment une trompette toi ... Un coup de boule s'explique sans carton rouge ? Tu fais sa dans la vie tu te retrouves 48h minimum en g.a.v

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Il va mangé grave tout comme les deux lillois

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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