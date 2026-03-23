TV : PSG-OL sera bien diffusé sur Ligue 1+

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....