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François Letexier - Arbitre

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

OL23 mars , 12:40
parClaude Dautel
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Les joueurs et les dirigeants lyonnais en voulaient terriblement à François Letexier après la défaite contre Monaco. Ils n'ont pas oublié que l'arbitre avait déjà eu un rôle dans le fameux derby perdu à Saint-Etienne l'an dernier.
Personne ne soupçonne François Letexier d'en vouloir personnellement à l'Olympique Lyonnais, celui qui s'est classé cinquième au classement 2024-2025 ayant plutôt une bonne réputation en Ligue 1 et en Europe. Mais c'est clair, dimanche lors du match OL-Monaco il n'a pas été inspiré en ne voyant pas le tirage de maillot sur Endrick, juste avant qu'il accorde un penalty à la formation monégasque. Cette défaite (1-2) pourrait coûter très cher à l'OL en fin de saison, et cela n'a pas échappé aux dirigeants lyonnais. Et ces derniers de rappeler que la saison passée, ce même François Letexier avait joué un rôle important dans la victoire de l'ASSE contre Lyon, à Geoffroy-Guichard, là aussi dans un match qui était important pour les deux clubs. Paulo Fonseca a évoqué ce problème mais il n'a pas été le seul.

Letexier et l'OL, ça fait des étincelles

Car l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas la mémoire courte et il se rappelle très bien du scénario face aux Verts. « J’ai parlé avec l’arbitre, il dit avoir vu et confirme qu’il n’y a pas faute. L’an dernier, à Saint-Étienne, c’était le même arbitre pour une situation similaire avec Coco Tolisso, c’était incroyable et là, c’est encore la même situation. Aujourd’hui, on perd avec le même arbitre et le même type de décision de VAR. C’est difficile, car Lyon n’est pas traité comme les autres. Jusqu’à maintenant, j’ai gardé le silence, mais c’est compliqué de continuer à accepter ces situations », a lancé un Paulo Fonseca, très remonté. Et il n'était pas le seul à s'en prendre à l'arbitre, Matthieu Louis-Jean a pointé du doigt la responsabilité des arbitres.
Dans les couloirs du Groupama Stadium, le directeur technique de l'Olympique Lyonnais n'a pas masqué sa colère après les événements contre Monaco. « Il y a des décisions flagrantes contre nous et c’est un souci. Il faut que François Letexier m’explique comment il ne peut pas siffler faute. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat d’un match et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas la première fois, spécifiquement avec Monsieur Letexier », fait remarquer Matthieu Louis-Jean.
La saison passée, lors du derby ASSE-OL, François Letexier avait annulé un carton rouge mis à Lucas Stassin, auteur d'un tacle de boucher sur Corentin Tolisso, lequel était sorti sur civière. L'attaquant belge avait ensuite évidemment contribué à la victoire stéphanoise en signant un doublé qui avait fait exploser Geoffroy-Guichard, non sans que la rencontre soit longuement stoppée suite à un jet de projectiles sur l'arbitre assistant de François Letexier.
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Derniers commentaires

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Si Monaco nous bottes les fesses comme tu dis, c'est eux qui vous passe devant.... je dis ça je dis rien 😉

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.

OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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