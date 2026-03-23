OL : Letexier et l'ASSE, Lyon a tout compris

Les joueurs et les dirigeants lyonnais en voulaient terriblement à François Letexier après la défaite contre Monaco. Ils n'ont pas oublié que l'arbitre avait déjà eu un rôle dans le fameux derby perdu à Saint-Etienne l'an dernier.

Personne ne soupçonne François Letexier d'en vouloir personnellement à l'Olympique Lyonnais, celui qui s'est classé cinquième au classement 2024-2025 ayant plutôt une bonne réputation en Ligue 1 et en Europe. Mais c'est clair, dimanche lors du match OL-Monaco il n'a pas été inspiré en ne voyant pas le tirage de maillot sur Endrick, juste avant qu'il accorde un penalty à la formation monégasque. Cette défaite (1-2) pourrait coûter très cher à l'OL en fin de saison, et cela n'a pas échappé aux dirigeants lyonnais. Et ces derniers de rappeler que la saison passée, ce même François Letexier avait joué un rôle important dans la victoire de l' ASSE contre Lyon, à Geoffroy-Guichard, là aussi dans un match qui était important pour les deux clubs. Paulo Fonseca a évoqué ce problème mais il n'a pas été le seul.

Letexier et l'OL, ça fait des étincelles

Car l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas la mémoire courte et il se rappelle très bien du scénario face aux Verts. « J’ai parlé avec l’arbitre, il dit avoir vu et confirme qu’il n’y a pas faute. L’an dernier, à Saint-Étienne, c’était le même arbitre pour une situation similaire avec Coco Tolisso, c’était incroyable et là, c’est encore la même situation. Aujourd’hui, on perd avec le même arbitre et le même type de décision de VAR. C’est difficile, car Lyon n’est pas traité comme les autres. Jusqu’à maintenant, j’ai gardé le silence, mais c’est compliqué de continuer à accepter ces situations », a lancé un Paulo Fonseca, très remonté. Et il n'était pas le seul à s'en prendre à l'arbitre, Matthieu Louis-Jean a pointé du doigt la responsabilité des arbitres.

Dans les couloirs du Groupama Stadium, le directeur technique de l'Olympique Lyonnais n'a pas masqué sa colère après les événements contre Monaco. « Il y a des décisions flagrantes contre nous et c’est un souci. Il faut que François Letexier m’explique comment il ne peut pas siffler faute. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat d’un match et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas la première fois, spécifiquement avec Monsieur Letexier », fait remarquer Matthieu Louis-Jean.

La saison passée, lors du derby ASSE-OL, François Letexier avait annulé un carton rouge mis à Lucas Stassin, auteur d'un tacle de boucher sur Corentin Tolisso, lequel était sorti sur civière. L'attaquant belge avait ensuite évidemment contribué à la victoire stéphanoise en signant un doublé qui avait fait exploser Geoffroy-Guichard, non sans que la rencontre soit longuement stoppée suite à un jet de projectiles sur l'arbitre assistant de François Letexier.