OL : Le maillot extérieur a fuité, il fait l'unanimité

Quelques jours après la fuite du design du maillot domicile de l'Olympique Lyonnais pour le compte de la saison 2026-2027, c'est au tour de la tunique pour les matchs à l'extérieur d'être divulguée.

Comme chaque année, les supporters ne peuvent plus avoir la surprise de la part de leur club de cœur concernant le design du maillot de la saison suivante, qu'ils seront tentés d'acheter. En effet, Footy Headlines dévoile toujours en avance à quoi ressembleront les tuniques d'un grand nombre de clubs… dont l'Olympique Lyonnais . Dernièrement, c'est le maillot domicile de la saison prochaine qui a fuité, et qui a pris une volée de critiques de la part des supporters. Même combat à venir pour la maillot extérieur ?

L'OL jouera en rouge à l'extérieur

Sur son site et ses réseaux sociaux, Footy Headlines a dévoilé le design du maillot que les joueurs de l'Olympique Lyonnais porteront lorsqu'ils évolueront loin de leurs terres lors de la saison 2026-2027. Un maillot là aussi conçu par Adidas qui arbore un design rétro avec une couleur dominante rouge, des lignes noires sur les épaules et des rayures verticales ton sur ton sur tout l'avant du maillot. Sur cette tunique, le logo standard du club rhodanien est remplacé par un blason de lion minimaliste, tout en affichant le logo Adidas.

Les premiers retours sont d'ailleurs bien meilleurs que ceux pour le maillot domicile. « Magnifique !!! », « Il est magnifique, je vais l'acheter en plusieurs fois pour en floquer un », « Ok vraiment pas mal », peut-on lire en substances sur X au sujet de la tunique extérieur. Les supporters n'ont désormais qu'à attendre la sortie officielle pour se lancer à son assaut.