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OL : Le maillot extérieur a fuité, il fait l'unanimité

OL05 mai , 17:20
parQuentin Mallet
3
Quelques jours après la fuite du design du maillot domicile de l'Olympique Lyonnais pour le compte de la saison 2026-2027, c'est au tour de la tunique pour les matchs à l'extérieur d'être divulguée.
Comme chaque année, les supporters ne peuvent plus avoir la surprise de la part de leur club de cœur concernant le design du maillot de la saison suivante, qu'ils seront tentés d'acheter. En effet, Footy Headlines dévoile toujours en avance à quoi ressembleront les tuniques d'un grand nombre de clubs… dont l'Olympique Lyonnais. Dernièrement, c'est le maillot domicile de la saison prochaine qui a fuité, et qui a pris une volée de critiques de la part des supporters. Même combat à venir pour la maillot extérieur ?

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Sur son site et ses réseaux sociaux, Footy Headlines a dévoilé le design du maillot que les joueurs de l'Olympique Lyonnais porteront lorsqu'ils évolueront loin de leurs terres lors de la saison 2026-2027. Un maillot là aussi conçu par Adidas qui arbore un design rétro avec une couleur dominante rouge, des lignes noires sur les épaules et des rayures verticales ton sur ton sur tout l'avant du maillot. Sur cette tunique, le logo standard du club rhodanien est remplacé par un blason de lion minimaliste, tout en affichant le logo Adidas.
Les premiers retours sont d'ailleurs bien meilleurs que ceux pour le maillot domicile. « Magnifique !!! », « Il est magnifique, je vais l'acheter en plusieurs fois pour en floquer un », « Ok vraiment pas mal », peut-on lire en substances sur X au sujet de la tunique extérieur. Les supporters n'ont désormais qu'à attendre la sortie officielle pour se lancer à son assaut.
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Derniers commentaires

OM : Le dossier Anis Hadj Moussa prend l'eau

On peut pas essayer de découvrir des joueurs nous aussi ? Pourquoi c'est jamais l'OM qui déniche une pépite qui perce et que tout le monde nous envie? Toujours des achats de célébrités ! Lille et Lens, ils ont toujours du flair et ils revendent super bien

OL : Le maillot extérieur a fuité, il fait l'unanimité

Sur la photo le col est pas dingue, un col à l'anglaise aurait été sympas

Bouaddi snobe la France et choisit le Maroc

Je vote OUI et je félicite le joueur, enfin un joueur qui a choisi avec le coeur et non "sportivement" Bravo a lui, c'est assez rare pour etre souligné et j'invite tous les binationaux a en faire de meme !

OM : Le dossier Anis Hadj Moussa prend l'eau

À ce tarif je préfère summerville de west ham , Carlos forbs du cercle Bruges ou Catamo du sporting

OL : Le maillot extérieur a fuité, il fait l'unanimité

On avait vu de si jolis maillots sur les forums il y’a quelques mois! Pas grave on fera des économies!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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