OL : Le maillot extérieur a fuité, il fait l'unanimité

On peut pas essayer de découvrir des joueurs nous aussi ? Pourquoi c'est jamais l'OM qui déniche une pépite qui perce et que tout le monde nous envie? Toujours des achats de célébrités ! Lille et Lens, ils ont toujours du flair et ils revendent super bien
Sur la photo le col est pas dingue, un col à l'anglaise aurait été sympas
Je vote OUI et je félicite le joueur, enfin un joueur qui a choisi avec le coeur et non "sportivement" Bravo a lui, c'est assez rare pour etre souligné et j'invite tous les binationaux a en faire de meme !
À ce tarif je préfère summerville de west ham , Carlos forbs du cercle Bruges ou Catamo du sporting
On avait vu de si jolis maillots sur les forums il y’a quelques mois! Pas grave on fera des économies!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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