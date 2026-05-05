Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, après OM-OL

Le vrai cador de l'OL a un nom

OL05 mai , 14:30
parHadrien Rivayrand
0
L’OL est très bien parti pour se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions. Le travail de Paulo Fonseca est salué par les observateurs, dont fait partie Jérôme Rothen.
L’Olympique Lyonnais réalise une belle saison en Ligue 1. Les Gones sont troisièmes du championnat à deux journées de la fin. Les fans et observateurs de l’OL sont plus que jamais impressionnés par le travail accompli par une équipe pourtant loin d’être la mieux armée de Ligue 1. Paulo Fonseca parvient à tirer le meilleur de son groupe. Le Portugais a pourtant dû attendre quelques mois avant de retrouver les terrains, lui qui était suspendu. Pour Jérôme Rothen, Paulo Fonseca mérite plus que jamais d’être récompensé.

Fonseca impressionne Rothen

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet déclaré à propos de l’ancien entraîneur du LOSC : « Fonseca a fait un gros travail, c’est le chef d’orchestre de cette équipe. Il n’a pas eu de réussite auparavant, que ce soit à Lille ou à Milan. Tous les gens qui l’ont eu à Milan sont unanimes sur lui, même ceux qui ne jouaient pas. (...) C’est important et ça dépasse le simple fait d’entraîner. Il a réussi à gérer les joueurs.
Les résultats sont arrivés et ils n’ont pas calculé. (...) Il y a eu beaucoup de blessés et beaucoup de matchs. Ce groupe est très bien géré. Fonseca est un cador et il a su motiver tout le monde. Ce qu’a fait l’OL cette saison est miraculeux. Les joueurs sont fiers de porter le maillot lyonnais, et ça fait plaisir à voir ».

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L’OL devra désormais finir le travail en Ligue 1 afin de retrouver la Ligue des champions. Les revenus générés feront du bien aux finances d’un club qui pourrait être plus actif que prévu cet été lors du mercato estival. De quoi ravir les supporters lyonnais.
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60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
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56321688564610
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Monaco
54321661056488
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533216511594415
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Strasbourg
46311371150419
9
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42321012104449-5
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41321011114447-3
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343297162746-19
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